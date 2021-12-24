個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.77%，折合報469.96元；阿里巴巴（9988）升2.1%，折合報115.68元；美團（3690）升0.69%，折合報228.16元；匯控（0005）升0.84%，折合報46.59元；建行（0939）跌0.32%，折合報5.32元。

道期現升0.561%；標期現升0.63%；納期現升0.79%。日股現升0.04%，韓股現升0.78%，澳股現升0.53%。

聖誕節前夕港股只有半日市，另外，互聯互通北向亦休市。

今日焦點股份可留意：

中移動（0941）A股發行引19戰投，包括全國社保等。

長實（1113）331億售飛機租賃公司，涉125架飛機，料賺13億。

金禧國際（0091）大股東擬折讓12%配股，套現約3200萬。

759阿信屋母企CEC國際（0759）中期多賺25%，急凍食品陷惡性競爭需調整產品組合。

電盈（0008）1300萬售1.1%盈大地產（0432）股份予新加坡基金。

新創建（0659）委任前財庫局局長陳家強為獨立非執董，接替鄭維志。

澳門政府：有意見倡疫情下酌情減收博彩稅，惟須審慎考慮及評估。另，逾半意見反對限制博企利潤分配，澳門政府：須確保承批公司財力。澳門博彩法諮詢總結：主流意見認為賭牌上限應為6個，禁轉批給。留意濠賭股。

AEON信貸財務（0900）第三季純利跌近一成。

日本城母企國際家居零售（1373）半年純利跌至9514萬，派中期連特別息每股14.7仙。

中車（1766）聯席公司秘書辭任，肖紹平接任。

潤地（1109）獲1億美元貸款融資。

乘聯會料乘用車零售12月跌一成，全年增4%。留意車股。

有線（1097）任命東周前社長關慧玲任新聞及資訊總監，帶領許方輝及謝燕娜等。

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