事實上，默沙東為該藥物建立了一個孕期監測計劃，並表示男性和女性在服用Molnupiravir期間應採取避孕措施。

Molnupiravir的工作原理是在遺傳物質中引入錯誤，最終阻止病毒復制，但可能會影響正在生長的人類細胞。Molnupiravir用於居家治療18歲及以上年齡有重症風險的Covid患者，研究表明，它使輕中度成年人的住院或死亡風險降低了30%。

FDA傳染病辦公室主任John Farley稱，Molnupiravir的利弊考量很有挑戰性，所以一個諮詢委員會上月開會討論了這個藥物。Farley說，輝瑞的藥物就沒有這個問題。

美國已經與默沙東公司達成了12億美元的協議，意味著五天一療程平均成本約700美元。根據總部位於倫敦的數據公司Airfinity Ltd.估計，Molnupiravir明年的全球收入將達到約25億美元。Airfinity表示，已經通過新冠疫苗賺了巨額利潤的輝瑞2022年將通過Paxlovid獲得約170億美元銷售收入。

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