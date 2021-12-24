法案的實施可能對美國和其他從新疆採購美國產品的公司構成重大挑戰。新疆在全球供應鏈中佔據重要地位，新疆是服裝用棉花的主要來源地，也是太陽能面板原料多晶硅的生產重鎮。

英特爾因禁用任何來自新疆地區的勞工和產品而向中國客戶致歉，白宮發言人Jen Psaki表示，「美國企業永遠不應該感到需要為支持人權或抗議壓迫而致歉，我們呼籲所有行業行動起來，確保他們採用的商品不涉及強迫勞動，包括新疆的強迫勞動」。

其後，中國外交部強烈反對美國將「維吾爾強迫勞動預防法案」簽署成法，發言人稱美國簽署所謂 「維吾爾強迫勞動預防法案」罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用涉疆問題散布謊言、干涉中國內政、遏制中國發展。中方將視形勢發展作進一步反應。

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