彭博預言明年十大黑天鵝 中港股市或反彈 瑞銀料恒指升幅達13%
文章日期：2021年12月24日 10:54
2022年快將來臨，各大投行陸續發表對新的一年發布展望。包括彭博經濟研究在內的金融機構，大多預計明年經濟強勁復甦、通膨降溫、貨幣政策從應急性寬鬆模式轉向。然而，《彭博社》提醒投資者要小心明年出現的「黑天鵝」。
2022年有機會出現的「黑天鵝」：
- Omicron毒株
- 通貨膨脹居高不下
- 美聯儲加息政策
- 中國恒大危機
- 台海衝突
- 新興市場發生擠兌
- 歐洲政局
- 英國硬脫歐
- 新歐元危機
- 中東「火藥桶」食品價格上漲
至於中國經濟方面，中國經濟正面臨著多重風險，房地產市場的低迷還在持續，綜合大行預計，中國政府明年經濟工作將「穩」字當頭，將加大財政和貨幣政策支持力度，料中央或將2022年的經濟增長底線設在5%。
摩根士丹利表示，隨著中國決策者在政策導致經濟放緩之後從過度收緊轉向寬鬆，預計2022年中國經濟將進入一個上升周期。
瑞銀看好香港明年股市，認為2022年港股前景光明，恒指漲幅或可達到13%。瑞銀預計，明年中港有望恢復通關，利好博彩和零售股，而孳息率的上升將提振銀行股，香港股市可能會在2022年反彈。
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