2022年有機會出現的「黑天鵝」：

Omicron毒株

通貨膨脹居高不下

美聯儲加息政策

中國恒大危機

台海衝突

新興市場發生擠兌

歐洲政局

英國硬脫歐

新歐元危機

中東「火藥桶」食品價格上漲

至於中國經濟方面，中國經濟正面臨著多重風險，房地產市場的低迷還在持續，綜合大行預計，中國政府明年經濟工作將「穩」字當頭，將加大財政和貨幣政策支持力度，料中央或將2022年的經濟增長底線設在5%。

摩根士丹利表示，隨著中國決策者在政策導致經濟放緩之後從過度收緊轉向寬鬆，預計2022年中國經濟將進入一個上升周期。

瑞銀看好香港明年股市，認為2022年港股前景光明，恒指漲幅或可達到13%。瑞銀預計，明年中港有望恢復通關，利好博彩和零售股，而孳息率的上升將提振銀行股，香港股市可能會在2022年反彈。

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