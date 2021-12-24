港元現報7.7989元貶值5點子，曾貶值最多11點子，報7.7995元，亦曾升值最多0點子，報7.7984元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.51點子至0.0397%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.05839%；2星期HIBOR升0.66點子至0.14827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.25911%；6個月期HIBOR跌0.12點子至0.32226%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.43429%。

美元指數現報96.019貶值0.057點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.10275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.092%，終止單日收窄，利差是2021年12月22日後最高，當日差距為0.0923%

對上一次終止單日收窄，是2021年12月21日，當日利差報0.0905%。

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