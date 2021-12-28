恒指高開後半日倒跌14點 暫守10天線 騰訊美團拖累大市
文章日期：2021年12月28日 12:20
美股隔晚雖向上創新高，加上人行周末稱承諾加大對實體經濟支持力度，貨幣政策更加主動有為，不過中港股市未受太大刺激，A股個別發展，恒指今早高開58點，升最多95點後調頭向下，低位跌124點，半日高低波幅220點。騰訊（0700）美團（3690）拖累大市。
恒指半日跌14點或0.06%，報23209點，成交金額558億元；國指跌26點或0.32%，報8175點。恒生科技指數收報5563點，跌0.99%。
藍籌48隻升，15隻下跌，1隻無升跌。恒隆地產（0101）升4.08%，收報16.34元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌4.78%，收報20.9元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊收報447元，跌2.87%；美團收報221元，跌2.21%。
恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報32.2元，升2.06%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見17.38元，收報17.52元，跌5.4%。
恒指今早重上並守住10天線(23216.98點)，科指則續低於10天線(5680.06點)。
北水南下合計淨流出6.63億元，終止連續23日流入，對上一次淨流出是2021年11月22日。南水北上合計淨流入10.18億元人民幣，較上日減少59.13%，連續第2日流入，累計流入35.1億元。
新東方（9901）將上線直播帶貨平台。收報15.36元，跌0.9%。
騰盛博藥（2137）據報明年首季在中國推出新冠治療藥，惟股價跌逾8%。收報36.2元，跌6.7%。
澳門出現首宗Omicron，賭股下跌。新濠國際發展（0200）收報9.5元，跌0.21%；美高梅中國（2282）收報4.78元，無升跌；澳博（0880）收報5.12元，跌0.19%；永利澳門（1128）收報6.16元，跌2.38%；銀河娛樂（0027）收報39.8元，跌3.05%；金沙中國（1928）收報17.74元，跌2.21%。
開拓藥業（9939）新冠藥試驗未達統計學顯著性，急挫逾84%。收報0.74元，跌67.52%。
銀娛（0027）宣布向團隊發放一個月月薪獎金。收報39.8元，跌3.05%。
比亞迪（1211）成立合資研發自動駕駛。收報255元，跌2.75%。
華融（2799）逾10億售旗下消費金融業務七成股權予寧波銀行。華融停牌。
快手（1024）和美團（3690）達成互聯互通戰略合作。快手收報72.9元，跌3.51%。美團收報221元，跌2.21%。
許家印︰恒大（3333）沒有人可躺平，要不惜一切復工復產。另，許家印3億股恒大物業疑遭斬倉，市值約7.9億。收報1.57元，升6.08%。
百度（9888）︰自駕平台蘿蔔快跑2025年將擴展到65個城市。收報139.7元，升0.43%。
螞蟻金融增資220億人幣，中國信達（1359）成次大股東，舜宇光學（2382）網易（9999）入局。中國信達收報1.48元，升13.84%。舜宇光學收報248元，跌1.82%。網易收報150.9元，升0.13%。
恒偉集團（8219）折讓23%，2供1籌1100萬。收報0.28元，跌1.75%。
被除名本地系統性重要銀行，東亞（0023）：尊重金管局檢討結果。收報11.16元，升0.18%。
奧園（3883）遭入稟追討1.31億美元貸款。收報1.64元，升1.23%。
雷軍：小米（1810）新機雙尺寸對標iPhone，汽車料2024年上半年量產。收報18.64元，無升跌。
正商實業（0185）：已訂立12份委託項目管理合同。收報3.93元，升3.42%。
破頂股表現
破頂股包括，環球新材（6616）創上市新高，見9.55元，收報9.39元，升0.43%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3元，收報2.96元，升1.72%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.56元，收報1.56元，升4%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.23元，收報4.02元，跌0.99%；東方海外（0316）創52周高，見183.3元，收報181元，升0.67%；中國電力（2380）創52周高，見5.67元，收報5.39元，跌3.75%；中國建築（3311）創52周高，見9.59元，收報9.44元，跌0.11%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.98元，收報1.01元，跌1.94%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.72元，收報3.86元，升0.78%；康諾亞（2162）創上市新低，見32.75元，收報32.9元，跌5.46%；微泰醫療（2235）創上市新低，見22.3元，收報23.25元，跌6.81%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見6.91元，收報14.68元，跌67.52%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見35.7元，收報36.45元，跌5.32%；企展控股（1808）創上市新低，見0.053元，收報0.053元，跌24.29%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見340.8元，收報344.2元，跌2.49%；康特隆（1912）創上市新低，見0.184元，收報0.19元，跌4.52%；明源雲（0909）創上市新低，見17.38元，收報17.52元，跌5.4%；時代天使（6699）創上市新低，見230元，收報252.4元，升0.32%；安能物流（9956）創上市新低，見7.81元，收報8.36元，升5.56%；中國動向（3818）見52周低0.67元，收報0.68元，無升跌；寶勝國際（3813）見52周低1.06元，收報1.08元，升0.93%；信達生物（1801）見52周低45元，收報47.4元，跌4.05%；基石藥業（2616）見52周低7.3元，收報7.48元，跌11.48%；康方生物（9926）見52周低32元，收報32.6元，跌3.83%；阿里健康（0241）見52周低6.24元，收報6.35元，跌3.05%；大快活（0052）見52周低15.22元，收報15.54元，升0.13%；閱文（0772）見52周低47.8元，收報48.2元，跌1.73%；中電華大科技（0085）見52周低0.66元，收報0.66元，跌2.94%；微盟（2013）見52周低7.22元，收報7.35元，跌2.13%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.83元，無升跌；國美（0493）見52周低0.65元，收報0.67元，升1.52%；原生態牧業（1431）見52周低0.238元，收報0.238元，跌4.03%；雅士利國際（1230）見52周低0.495元，收報0.5元，跌3.85%；中國有贊（8083）見52周低0.55元，收報0.57元，跌3.39%；永達汽車（3669）見52周低10元，收報10.18元，跌0.97%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，跌2.17%；中巴（0026）見52周低95元，收報95元，跌1.25%。
異動股
上升異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.18元，升13.98%；中國中藥（0570）收報4.61元，升12.44%；匯安智能科技（8379）收報0.22元，升10%；火幣科技（1611）收報8.29元，升9.66%；莊士機構（0367）收報0.95元，升7.95%；毛記葵涌（1716）收報0.495元，升7.61%；中國環保科技（0646）收報0.88元，升7.32%；山東墨龍（0568）收報6.03元，升6.73%；恒大（3333）收報1.57元，升6.08%；九興（1836）收報8.8元，升6.02%；網上車市（1490）收報0.9元，升5.88%。
下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見6.91元，收報14.68元，跌67.52%；企展控股（1808）創上市新低，見0.053元，收報0.053元，跌24.29%；神威藥業（2877）收報5.75元，跌21.88%；維太創科（6133）收報0.27元，跌15.63%；藥明巨諾（2126）收報13.54元，跌13.21%；環球實業科技（1026）收報0.2元，跌13.04%；米蘭站（1150）收報0.28元，跌12.5%；陸慶（8052）收報0.036元，跌12.2%；東勝旅遊（0265）收報0.046元，跌11.54%；基石藥業（2616）見52周低7.3元，收報7.48元，跌11.48%。
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