人行昨晚發布明年8大工作重點，《新華社》今日再刊出易綱的訪問。易綱稱，當前中國金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂。這體現於以下3點。一是宏觀槓桿率持續上升勢頭得到有效遏制。2020年疫情衝擊下出現階段性上升，今年以來已經回落到基本穩定的軌道。

2020年中國宏觀槓桿率升至270%，按年升23.6個百分點，但今年首三季，每季都按年回落。

二是對一批突出風險點進行了有序處置，例如影子銀行等，在加強金融監管，強化反壟斷亦取得實效；三是強化防範化解金融風險制度性建設。進一步完善宏觀審慎政策框架、金融基礎設施監管、金融業綜合統計等各項制度。

易綱稱，在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重影響下，中國經濟短期面臨下行壓力必須穩定宏觀經濟大盤。國際上，世紀疫情衝擊下，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，維護內外部均衡的難度進一步增大，這也要求以穩定的經濟環境和政策環境來應對各種外部不確定性。

他又提到，今年企業貸款平均利率已經在5%以下，為統計以來新低。下一步人民銀行將完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動企業綜合融資成本穩中有降。

明年人民銀行將重點做好兩項直達工具政策接續轉換工作：一是實施普惠小微貸款支持工具，從2022年起到2023年6月底，人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款；二是將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。

其他報道

中國銀保監會：部分內險對風險管理「重制度、輕落實」

比亞迪最高獎勵100萬人幣 徵黑公關線索及證據

滬深三大指數高收 兩市成交額破萬億人幣

朱克伯再斥逾億元購買夏威夷土地

愛高集團停牌

【有片：埋身擊】商品貨幣回升 投資者可趁低買入

繼三隻松鼠後 平治廣告被質疑辱華 內地網民：不信不是故意的！

龍光旗下推資產支持專項計劃 集資6.65億人民幣

比特幣跌穿4.9萬美元大關 日內瀉逾3%