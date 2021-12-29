全球單日新增新冠病例刷新紀錄，消費、科技股拖累，恒指今早低開26點見半日頂，最多跌221點，半日高低波幅195點。「ATM」是拖低大市的主力，受惠加息預期的銀行股逆市上升。科指低見5463.34點，逼近12月21日的5456.11點歷史最低位。