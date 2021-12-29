恒指半日跌204點 海底撈見52周低 科指下試歷史低位
文章日期：2021年12月29日 12:08
全球單日新增新冠病例刷新紀錄，消費、科技股拖累，恒指今早低開26點見半日頂，最多跌221點，半日高低波幅195點。「ATM」是拖低大市的主力，受惠加息預期的銀行股逆市上升。科指低見5463.34點，逼近12月21日的5456.11點歷史最低位。
恒指半日跌204點或0.88%，報23075點，成交金額337億元；國指跌89點或1.1%，報8104點。恒生科技指數收報5483點，跌1.54%。
藍籌11隻升，49隻下跌，4隻無升跌。新世界發展（0017）升1.15%，收報30.7元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）見52周低15.86元，收報16.2元，跌6.47%，是跌幅最大的藍籌。
「ATM」拖低大市，騰訊（0700）收報443.6元，跌1.51%；阿里巴巴（9988）收報110.5元，跌2.64%；美團（3690）收報219元，跌1.97%。銀行股逆市支撐大市，匯控（0005）收報46.65元，升0.11%；建行（0939）收報5.41元，升0.19%；中行（3988）收報2.81元，升0.36%。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27.75元，升1.83%；跌幅最大的是微盟（2013）見52周低6.85元，收報6.93元，跌6.35%。
恒指失守10天線(23168.12點)，科指續低於10天線(5640.53點)。
北水休市。南水北上合計淨流入3.9億元人民幣，較上日減少69.79%，連續第3日流入，累計流入41.75億元。
吉利（0175）旗下zeekr將為Google生產全自動網約電動車在全美投放。收報20.95元，跌0.71%。
京東（9618）增回購至30億美元，另訂20億美元綠色貸款。收報256.8元，跌1.53%。
小米（1810）雷軍：未來5年研發費用倍增至1000億人幣，對標蘋果。收報18.48元，跌1.6%。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）：肺炎疫情不穩，攔置入股印尼最大電商平台交易。收報8.15元，升0.62%。
愛高（0328）確認CEO梁偉成離世，向其家人朋友致衷心慰問。收報0.199元，升4.74%。
阿里巴巴（9988）旗下網上互助保險業務相互寶下月28號關停。收報110.5元，跌2.64%。
東亞銀行（0023）推出綠色按揭，有8888元現金回贈。收報11.16元，無升跌。
太陽城（1383）執董盧衍溢減持中盈盛達（1543）7.68%套現逾7200萬元。太陽城收報0.125元，無升跌。中盈盛達（1543）收報1.89元，無升跌。
新世界（0017）柏傲莊再曝少量不達標後，鄭家斥2400萬增持力撐。收報30.7元，升1.15%。
民行（1988）：恒大（3333）貸款均為住宅類項目融資，有抵押品、集中表內貸款。民行收報3元，跌0.33%。恒大收報1.64元，升1.23%。
深圳控股（0604）11月合同銷售額按月挫逾八成。收報1.69元，跌0.59%。
破頂股表現
破頂股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新高，見11.12元，收報11.12元，升3.35%；環球新材（6616）創上市新高，見9.83元，收報9.67元，升0.73%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.63元，收報1.62元，升3.85%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.21元，收報8.19元，升0.61%；中國水務（0855）創52周高，見9.98元，收報9.98元，升11.63%；東方海外（0316）創52周高，見188.9元，收報187元，升0.11%；和諧汽車（3836）創52周高，見4.88元，收報4.88元，升4.05%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.93元，收報0.99元，跌2.94%；融創服務（1516）創上市新低，見7.56元，收報7.56元，跌8.47%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.245元，收報0.255元，跌8.93%；景瑞（1862）見52周低1.68元，收報1.7元，跌0.58%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見3.67元，收報3.67元，跌5.41%；嘉和生物（6998）創上市新低，見7.15元，收報7.16元，跌1.51%；康諾亞（2162）創上市新低，見31.9元，收報32.25元，跌1.98%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20.25元，收報20.35元，跌7.71%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.68元，收報5.78元，跌3.02%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見35.5元，收報36.15元，升0.28%；基石藥業（2616）見52周低7.12元，收報7.44元，無升跌；維亞生物（1873）見52周低4.4元，收報4.42元，跌4.54%；加科思（1167）見52周低13.08元，收報13.08元，跌0.61%；榮昌生物（9995）見52周低67元，收報71元，跌1.18%；平安好醫生（1833）見52周低26.45元，收報26.95元，跌4.6%；錦欣生殖（1951）見52周低8.04元，收報8.09元，跌9.1%；微創醫療（0853）見52周低26.75元，收報26.85元，跌4.11%；春立醫療（1858）見52周低14.78元，收報15.04元，跌7.73%；佳兆業健康（0876）見52周低0.075元，收報0.076元，跌5%；阿里健康（0241）見52周低6.15元，收報6.37元，跌0.62%。
科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.02元，收報4.12元，跌3.96%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見338.4元，收報342.4元，跌0.41%；明源雲（0909）創上市新低，見16.5元，收報17.08元，跌1.39%；丘鈦（1478）見52周低9.61元，收報9.75元，跌3.08%；雲智匯科技（1037）見52周低0.33元，收報0.33元，跌5.71%；閱文（0772）見52周低46.75元，收報47.5元，跌1.66%；微盟（2013）見52周低6.85元，收報6.93元，跌6.35%。
內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌9.68%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌4.23%；中國科培（1890）見52周低2.94元，收報2.97元，跌3.26%；海底撈（6862）見52周低15.86元，收報16.2元，跌6.47%；H&H國際（1112）見52周低11.72元，收報11.78元，跌4.07%；原生態牧業（1431）見52周低0.236元，收報0.239元，無升跌；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.495元，跌1%。
其他破底股包括，經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.6元，收報0.6元，跌3.23%；中電華大科技（0085）見52周低0.66元，收報0.67元，無升跌；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.83元，升1.22%；BC科技（0863）見52周低7.83元，收報8元，跌4.76%。
異動股
上升異動股，包括，恒騰（0136）收報2.88元，升30.32%；聯眾（6899）收報0.495元，升15.12%；南方錳業（1091）收報1.17元，升12.5%；中國水務（0855）創52周高，見9.98元，收報9.98元，升11.63%；遠見控股（0862）收報0.195元，升11.43%；信利國際（0732）收報2.8元，升9.8%；超智能控股（1402）收報0.52元，升9.47%；金禧國際（0091）收報0.197元，升7.65%；泰加保險（6161）收報0.62元，升6.9%；火幣科技（1611）收報8.75元，升5.8%；米蘭站（1150）收報0.295元，升5.36%。
下跌異動股，包括，新東方在線（1797）收報5.76元，跌20.11%；科濟藥業（2171）收報24.7元，跌10.02%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌9.68%；錦欣生殖（1951）見52周低8.04元，收報8.09元，跌9.1%；奧園（3883）收報1.5元，跌9.09%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.245元，收報0.255元，跌8.93%；遊萊互動（2022）收報0.082元，跌8.89%；華融金控（0993）收報0.183元，跌8.5%；世茂服務（0873）收報5.5元，跌8.49%。
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