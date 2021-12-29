恒指今早低開26點見全日高位，午後跌幅擴大至272點，高低波幅246點。恒指收市跌194點或0.83%，報23086點，成交金額629億元，較上日減少36.89%，是12月24日517.21億元成交後最少；國指跌95點或1.17%，報8098點。恒生科技指數收報5471點，跌1.75%。

藍籌17隻升，44隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升1.64%，收報247.2元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.66%，收報16.34元，是跌幅最大的藍籌。

騰訊（0700）收報444.8元，跌1.24%；阿里巴巴（9988）收報110.6元，跌2.56%；美團（3690）收報216元，跌3.31%。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.3元，升3.85%；跌幅最大的是微盟（2013）見52周低6.8元，收報6.8元，跌8.11%。

恒指失守10天線(23169.19點)，科指續低於10天線(5639.35點)。

北水休市。南水北上合計淨流入6.62億元人民幣，較上日減少48.79%，連續第3日流入，累計流入44.46億元。

午後消息股表現

新世界（0017）Humansa與母嬰護理品牌簽訂戰略合作收報30.7元，升1.15%。

中國禁投資虛擬貨幣，阿里（9988）蔡崇信發帖稱「我喜歡加密貨幣」。阿里收報110.6元，跌2.56%。

警拘立場新聞6人涉發布煽動刊物罪消息。一度急升10.42%的毛記葵涌（1716），收市升幅收窄，收報0.485元，升1.04%。其他傳媒股方面，鳳凰衞視（2008）收報0.43元，升7.5%；萬華媒體（0426）收報0.19元，無升跌；有線（1097）收報0.068元，跌1.45%；電視廣播（0511）收報4.66元，跌1.27%；星島（1105）收報0.51元，跌1.92%；經濟日報（0423）收報1.17元，升0.86%；世界華文媒體（0685）收報0.3元，無升跌；東方（0018）收報0.67元，跌1.47%。

今早及隔晚消息股表現

吉利（0175）旗下zeekr將為Google生產全自動網約電動車在全美投放。收報20.95元，跌0.71%。

京東（9618）增回購至30億美元，另訂20億美元綠色貸款。收報255.2元，跌2.15%。

小米（1810）雷軍：未來5年研發費用倍增至1000億人幣，對標蘋果。收報18.56元，跌1.17%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）：肺炎疫情不穩，攔置入股印尼最大電商平台交易。收報8.14元，升0.49%。

愛高（0328）確認CEO梁偉成離世，向其家人朋友致衷心慰問。收報0.198元，升4.21%。

阿里巴巴（9988）旗下網上互助保險業務相互寶下月28號關停。收報110.6元，跌2.56%。

東亞銀行（0023）推出綠色按揭，有8888元現金回贈。收報11.14元，跌0.18%。

太陽城（1383）執董盧衍溢減持中盈盛達（1543）7.68%套現逾7200萬元。太陽城收報0.129元，升3.2%。中盈盛達收報1.9元，升0.53%。

新世界（0017）柏傲莊再曝少量不達標後，鄭家斥2400萬增持力撐。收報30.7元，升1.15%。

民行（1988）：恒大（3333）貸款均為住宅類項目融資，有抵押品、集中表內貸款。民行收報3元，跌0.33%。恒大收報1.65元，升1.85%。

深圳控股（0604）11月合同銷售額按月挫逾八成。收報1.68元，跌1.18%。

破頂股表現

破頂股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新高，見11.14元，收報10.96元，升1.86%；環球新材（6616）創上市新高，見9.83元，收報9.79元，升1.98%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.63元，收報1.63元，升4.49%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.23元，收報8.2元，升0.74%；中國水務（0855）創52周高，見10.36元，收報10.12元，升13.2%；東方海外（0316）創52周高，見188.9元，收報186.8元，無升跌；和諧汽車（3836）創52周高，見4.88元，收報4.83元，升2.99%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.93元，收報0.97元，跌4.9%；融創服務（1516）創上市新低，見7.44元，收報7.48元，跌9.44%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.245元，收報0.25元，跌10.71%；華潤萬象（1209）見52周低33.3元，收報33.85元，跌3.84%；奧園（3883）見52周低1.48元，收報1.49元，跌9.7%；景瑞（1862）見52周低1.68元，收報1.72元，升0.58%。

內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，跌8.06%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.66元，收報0.66元，跌7.04%；中國動向（3818）見52周低0.65元，收報0.65元，跌4.41%；中國科培（1890）見52周低2.9元，收報2.98元，跌2.93%；海底撈（6862）見52周低15.86元，收報16.34元，跌5.66%。

醫療醫藥股破底，包括，加科思（1167）創上市新低，見12.42元，收報12.48元，跌5.17%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.58元，收報3.64元，跌6.19%；諾輝健康（6606）創上市新低，見23.2元，收報23.3元，跌2.92%；嘉和生物（6998）創上市新低，見7.14元，收報7.2元，跌0.96%；康諾亞（2162）創上市新低，見31.3元，收報31.3元，跌4.86%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20.25元，收報22.05元，無升跌；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.68元，收報5.8元，跌2.68%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見34.6元，收報35元，跌2.91%；京東健康（6618）創上市新低，見57.55元，收報57.9元，跌3.66%；基石藥業（2616）見52周低7.12元，收報7.75元，升4.17%；維亞生物（1873）見52周低4.27元，收報4.33元，跌6.48%；復旦張江（1349）見52周低3.71元，收報3.74元，跌2.09%；聯康生物（0690）見52周低0.084元，收報0.084元，跌3.45%；榮昌生物（9995）見52周低67元，收報71.15元，跌0.97%；聯邦制藥（3933）見52周低4.33元，收報4.36元，跌5.01%；平安好醫生（1833）見52周低26.45元，收報27.2元，跌3.72%；錦欣生殖（1951）見52周低8.01元，收報8.03元，跌9.78%；微創醫療（0853）見52周低26.65元，收報26.9元，跌3.93%；春立醫療（1858）見52周低14.78元，收報15.16元，跌6.99%；佳兆業健康（0876）見52周低0.075元，收報0.075元，跌6.25%；阿里健康（0241）見52周低6.15元，收報6.36元，跌0.78%。

科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.02元，收報4.25元，跌0.93%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見338.4元，收報341.2元，跌0.76%；明源雲（0909）創上市新低，見16.5元，收報16.74元，跌3.35%；雲智匯科技（1037）見52周低0.33元，收報0.345元，跌1.43%。

其他破底股包括，丘鈦（1478）見52周低9.61元，收報9.8元，跌2.58%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.6元，收報0.61元，跌1.61%；閱文（0772）見52周低46.75元，收報47.1元，跌2.48%；易鑫集團（2858）見52周低1.19元，收報1.24元，升2.48%；中電華大科技（0085）見52周低0.66元，收報0.68元，升1.49%。

異動股

上升異動股，包括，恒騰（0136）收報2.95元，升33.48%；超凡網絡（8121）收報0.22元，升22.22%；中國水務（0855）創52周高，見10.36元，收報10.12元，升13.2%；遠見控股（0862）收報0.195元，升11.43%；富士高（0927）收報0.83元，升10.67%；信利國際（0732）收報2.79元，升9.41%；陸慶（8052）收報0.035元，升9.38%；金禧國際（0091）收報0.2元，升9.29%；南方錳業（1091）收報1.13元，升8.65%；鳳凰衞視（2008）收報0.43元，升7.5%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.218元，升6.86%。

下跌異動股，包括，南方通信（1617）收報0.137元，跌23.89%；新東方在線（1797）收報5.64元，跌21.78%；稻草熊（2125）收報5.1元，跌21.54%；WAC（8619）收報0.133元，跌18.4%；太陽娛樂（8082）收報0.065元，跌10.96%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.245元，收報0.25元，跌10.71%；錦欣生殖（1951）見52周低8.01元，收報8.03元，跌9.78%；奧園（3883）見52周低1.48元，收報1.49元，跌9.7%；世茂服務（0873）收報5.43元，跌9.65%。

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