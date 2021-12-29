通函指出，為防止按揭交易因律師樓停運而受阻，香港銀行公會、存款公司公會及香港持牌放債人公會經研究後，建議新的按揭支付安排。買家的按揭銀行將直接把款項經由清算所自動轉賬系統（CHATS）支付予賣家的按揭銀行，買家所支付的餘額（即首期）也是經銀行本票直接給賣家。如果賣家已還清按揭，買家的按揭借款也會經由CHATS轉賬予賣家。

金管局指出，強烈支持上述新的安排，以為銀行客戶的按揭交易帶來更好的保障，減低銀行的營運風險。

通函亦指出，估計待新安排有定案後3至6個月正式落實，預計首個階段只適用於二手的住宅物業交易及轉按交易，初期亦只有持牌銀行會採用新安排，一手交易也不包括在新機制內。完成諮詢後，銀行會有3至6個月準備期。日後再視乎成效決定是否拓至其他交易種類及其他機構。

去年12月24日，黃馮律師行因為一名前文員疑不誠實挪用客戶款項，被香港律師會接管，業務即時結束。黃馮律師行處理大量二手買賣樓宇交易，惟律師行所有戶口及客戶資金被凍結，影響客戶樓宇買賣交易，事件涉及逾150名客戶。

據立法會會議資料，2011年至2021年4月，共有23間律師樓被接管，另有兩宗在今年11月發生。金額涉及凍結款項5.3億元，由律師會屆入到解封需時平均2年7個月，而且未必能全數取回款項。

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