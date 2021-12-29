安永中國主席、大中華區首席執行官及全球管理委員會成員陳凱表示，碳中和會為金融機構帶來不少機會，指金融機構有提供「融通」的重要功能，隨着更多企業自身需要向「雙碳」目標邁進，未來會有更多機會讓金融機構發揮有關功能。他又指，在外部方面，中國有很多不同的政策正不斷出台，亦會利好金融機構在ESG方面的發展。

報告表示，安永分別於2020年及2021年在全球實現了碳中和及負碳排放目標，推進自身「去碳化」進程，並承諾2025年將碳排放減少四成，以達致淨零目標。至於為客戶提供ESG方面的專業服務，安永指會為客戶制定ESG發展戰略，識別、管理和預防ESG風險，展開氣候變化情景分析和壓力測試，並構建ESG資料收集系統及完善披露相關資訊，期望借助大數據、人工智能等前瞻技術和工具，支援客戶實現「雙碳」目標。

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