安永：未來ESG重點為高碳排放企業綠色轉型
文章日期：2021年12月29日 17:06
安永公布首份大中華區環境、社會和治理（ESG）報告，安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合夥人李菁表示，未來中國及香港資本市場關注的ESG投資重點是其創新產品，包括高碳排放行業的節能轉型，當中需要大量資金的投入來協助企業轉型，尤其是八大控排行業；另一關注重點是保護生物多樣性等其他ESG主題的綠色債券、貸款及保險等。她續指，不同綠色產品及工具如綠色基金、信託均可支持中國達致碳達峰及碳中和的目標，發揮着重要作用。
安永中國主席、大中華區首席執行官及全球管理委員會成員陳凱表示，碳中和會為金融機構帶來不少機會，指金融機構有提供「融通」的重要功能，隨着更多企業自身需要向「雙碳」目標邁進，未來會有更多機會讓金融機構發揮有關功能。他又指，在外部方面，中國有很多不同的政策正不斷出台，亦會利好金融機構在ESG方面的發展。
報告表示，安永分別於2020年及2021年在全球實現了碳中和及負碳排放目標，推進自身「去碳化」進程，並承諾2025年將碳排放減少四成，以達致淨零目標。至於為客戶提供ESG方面的專業服務，安永指會為客戶制定ESG發展戰略，識別、管理和預防ESG風險，展開氣候變化情景分析和壓力測試，並構建ESG資料收集系統及完善披露相關資訊，期望借助大數據、人工智能等前瞻技術和工具，支援客戶實現「雙碳」目標。
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