恒指收市升25點或0.11%，報23112點，成交金額691億元，較上日增加9.92%，是12月28日997.41億元成交後最多；國指跌2點或0.03%，報8096點。恒生科技指數收報5475點，升0.07%。

騰訊（0700）收報443.4元，跌0.31%；阿里巴巴（9988）創上市新低，見109.2元，收報109.9元，跌0.63%；美團（3690）收報218.4元，升1.11%。

藍籌31隻升，31隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升2.92%，收報90元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.97%，收報4.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）見52周低6.79元，收報7.11元，升4.56%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見328.2元，收報332.8元，跌2.46%。

恒指10天線(23138.32點)得而復失，科指綾受制於10天線(5607.38點)。

北水休市。南水北上合計淨流入81.41億元人民幣，較上日增加1129.99%，連續第4日流入，累計流入125.88億元。

午後消息股表現

中聯通（0762）委任母公司高層唐永博為高級副總裁。收報3.88元，無升跌。

墨西哥削逾半康希諾生物（6185）新冠疫苗訂單。收報177.7元，升3.86%。

今早及隔晚消息股表現

未充分核查聯想科創屬性，中金（3908）5人被中證監約談。收報21.05元，無升跌。

國泰（0293）：明年第一季航班大幅調整，包括取消一些航班。收報6.43元，跌1.38%。

中移動（0941）因加拿大國安要求，當地業務需停運。收報47.05元，跌0.32%。

恒大（3333）債券持有人未收到到期利息，恒大曾挫逾9%。收報1.5元，跌9.09%。

3公司新上市，商湯（0020）定價3.85元，收報4.13元，升7.27%。聖諾醫藥（2257）定價65.9元，收報77.9元，升18.21%。泉峰（2285）定價43.6元收報56元，升28.44%。

青島銀行（3866）A、H股配股籌43.3億人幣，10供3折讓11.5%。收報4.39元，跌0.9%。

網傳裁員最多20%，汽車之家（2518）：正常架構調整，幅度不超5%。平上市低位53.1元，收報54.25元，跌0.09%。

長和（0001）印尼電訊業務與同業合併獲Ooredoo股東會通過。收報51.2元，升0.1%。

思捷（0330）「Esprit」品牌重返亞洲市場，新產品開發總裁上任。收報0.72元，升4.35%。

太古地產（1972）「The，Loop」城市農圃將80多公斤收成捐贈食物銀行。收報19.44元，升0.41%。

阿里（9988）考慮出售微博（9898），正與上海文廣集團磋商。阿里創上市新低，見109.2元，收報109.9元，跌0.63%。微博收報225.4元，跌1.31%。

澳門11月酒店入住率升2個百分點至46.8%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.45元，跌0.53%；美高梅中國（2282）收報4.69元，跌0.42%；澳博（0880）收報5.07元，跌0.59%；永利澳門（1128）收報6.28元，升1.95%；銀河娛樂（0027）收報39.9元，升0.38%；金沙中國（1928）收報17.82元，升1.02%。

破頂股表現

破頂股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新高，見11.26元，收報11.26元，升2.74%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.69元，收報1.67元，升2.45%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.28元，收報8.15元，跌0.61%；中國水務（0855）創52周高，見10.48元，收報10.22元，升0.99%；旺旺（0151）創52周高，見7.35元，收報7.18元，升1.13%；信星鞋業（1170）創52周高，見1.09元，收報1元，升2.04%；和諧汽車（3836）創52周高，見5元，收報4.85元，升0.41%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見109.2元，收報109.9元，跌0.63%；中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌1.25%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見328.2元，收報332.8元，跌2.46%；寶尊電商（9991）創上市新低，見32.35元，收報32.7元，跌5.08%；百度（9888）創上市新低，見132元，收報133.5元，跌2.34%；時代中國（1233）見52周低3.56元，收報3.69元，無升跌；奧園（3883）見52周低1.34元，收報1.36元，跌8.72%；富力（2777）見52周低3.01元，收報3.03元，跌5.61%；合生（0754）見52周低14.76元，收報15.88元，升2.72%。

內房物管股股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見2.47元，收報2.59元，跌1.89%；融創服務（1516）創上市新低，見7.28元，收報7.42元，跌0.8%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.75元，收報0.78元，跌2.5%；旭輝永升服務（1995）見52周低11.38元，收報11.64元，跌1.36%；佳兆業美好（2168）見52周低10.66元，收報10.9元，跌3.54%。

內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.65元，收報0.67元，升1.52%；中國動向（3818）見52周低0.64元，收報0.65元，無升跌；宇華教育（6169）見52周低2.57元，收報2.67元，無升跌；依波路（1856）見52周低2.15元，收報2.27元，跌3.81%；九毛九（9922）見52周低12.62元，收報12.82元，跌1.23%；閱文（0772）見52周低46.45元，收報47.05元，跌0.11%。

醫療醫藥股破底，包括，加科思（1167）創上市新低，見12.3元，收報12.8元，升2.56%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.55元，收報3.64元，無升跌；諾輝健康（6606）創上市新低，見21.8元，收報23.05元，跌1.07%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.98元，收報7.21元，升0.14%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.65元，收報5.83元，升0.52%；貝康醫療（2170）創上市新低，見6.38元，收報6.55元，升0.61%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見32.7元，收報33.35元，跌4.71%；京東健康（6618）創上市新低，見57.45元，收報59.25元，升2.33%；堃博醫療（2216）創上市新低，見7.84元，收報8.06元，跌0.62%；聯康生物（0690）見52周低0.083元，收報0.085元，升1.19%；康方生物（9926）見52周低31元，收報32.2元，升0.31%；中生製藥（1177）見52周低5.21元，收報5.36元，升0.75%；聯邦制藥（3933）見52周低4.24元，收報4.28元，跌1.83%；平安好醫生（1833）見52周低26.35元，收報27.9元，升2.57%；錦欣生殖（1951）見52周低7.97元，收報8.52元，升6.1%；微創醫療（0853）見52周低26.1元，收報26.95元，升0.19%；春立醫療（1858）見52周低14.12元，收報14.58元，跌3.83%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.069元，收報0.069元，跌9.21%；佳兆業健康（0876）見52周低0.072元，收報0.078元，升4%。

其他破底股包括，光啟科學（0439）見52周低0.189元，收報0.193元，升1.05%；金源米業（0677）見52周低0.495元，收報0.5元，無升跌；大快活（0052）見52周低15.12元，收報15.66元，升0.38%。

異動股

上升異動股，包括，泉峰（2285）收報56元，升28.44%；神州控股（0861）收報4.95元，升20.15%；聖諾醫藥（2257）收報77.9元，升18.21%；太陽國際（8029）收報0.5元，升14.94%；Ａ８新媒體（0800）收報0.365元，升14.06%；稻草熊（2125）收報5.75元，升12.75%；洛陽玻璃（1108）收報17.48元，升11.76%；中國新城鎮（1278）收報0.082元，升9.33%；華融金控（0993）收報0.2元，升9.29%；昊海生物科技（6826）收報50.45元，升9.08%；BC科技（0863）見52周低7.69元，收報8.72元，升8.86%。

下跌異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.12元，跌23.08%；開拓藥業（9939）收報0.75元，跌13.85%；泰加保險（6161）見52周低0.45元，收報0.5元，跌12.28%；TOM集團（2383）收報0.87元，跌11.22%；好孩子（1086）收報1元，跌9.91%；新東方在線（1797）收報5.09元，跌9.75%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.069元，收報0.069元，跌9.21%；恒大（3333）收報1.5元，跌9.09%；奧園（3883）見52周低1.34元，收報1.36元，跌8.72%；金匯（8160）平上市低位0.05元，收報0.059元，跌7.81%。

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