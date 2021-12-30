與首輪任命一樣，政府沒有提及有關機構的名稱，僅指它們均以香港為總部，或在香港設立了一定規模的辦事處。

財政司司長陳茂波表示，「獲委任的機構均在投資『與香港有關連』項目擁有豐富經驗，當中包括香港以至粵港澳大灣區的項目。憑藉這些機構跨行業及投資類別的專業能力經驗，我們有信心這些機構的參與可為『香港增長組合』建構多元化的投資組合」。

今次介紹5間機構的聲明與上次大致相同，但上次形容「三家私募股權投資機構均具備廣闊的視野及跨界別投資能力，每家現時管理超過千億港元的資產」，今次的5間則沒有，反而今次介紹提到「香港以至粵港澳大灣區的項目」。

陳茂波於今次的聲明指，「政府至今已任命8名普通合夥人，他們過往聚焦投資的行業範疇十分廣泛，包括科技、醫療保健、物流及供應鏈管理、工商及金融服務、消費品等。我們將繼續致力物色具質素的合作夥伴，為香港的未來投資，並會緊密監察獲委任普通合夥人的表現」。

政府設立「香港增長組合」，目的是鞏固香港作為金融、貿易和創科中心的地位、長遠提升香港的生產力和競爭力的同時，爭取合理的風險調整回報。

政府在去年2月接納專家小組的建議，在「未來基金」撥出10%的款項設立有關投資組合，作策略性投資於「與香港有關連」的項目，旨在鞏固香港作為金融、貿易和創科中心的地位、長遠提升香港的生產力和競爭力，同時爭取合理的風險調整回報。

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