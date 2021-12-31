新方案兌付範圍涵蓋所有合同約定的投資產品，含按合同約定未到期的投資產品。兌付金額為合同約定的仍未兌付的投資產品本金及相應已產生的利息。所有投資產品合同約定的利息在本方案公告即日起停止計算，已產生的利息待全部投資人本金兌付完成後，另行製訂方案。

兌付原則有四。一，兌付方案遵循「先本後息」的兌付原則。本金按照「充提差」方式確認；二，將按先本後息、等額兌付的方式，兼顧所有投資者。之後方案將視情況再定。新兌付方案即日起實施，原兌付方案暫停。、已按原方案部分完成現金分期兌付、實物資產兌付及沖抵購房尾款兌付的，所兌付金額均視為投資產品本金的兌付。三，自2018年4月1日起，擔任過恒大（3333）總裁及以上職務的人員（含已離職），以及其親屬（配偶、父母、子女），所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。四。自2018年4月1日起，擔任過恒大財富副總經理及以上職務的人員（含已離職），以及其親屬（配偶、父母、子女），所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。

兌付方案方面，2021年12月及2022年1月、2月，每月向每位投資人兌付本金0.8萬元人民幣(下同)，剩餘本金低於2.4萬元的以剩餘本金兌付完為止。至於2022年3月後，公司將積極籌措資金，在兌付方案第1條實施的基礎上，進一步完善後續兌付方案，後續兌付方案將於2022年3月下旬公布。

恒大財富指，公司將通過轉讓、拍賣、設立信託計劃、訴訟等多種途徑，加快各類資產的處置變現，所得資金將全部用於投資產品的兌付。

恒大收報1.59元，升6%。

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