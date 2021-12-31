據報告指，對下季度物價預期指數為63.8%，按季升5.1個百分點，其中32.3%居民料下季物價上升，50.1%料「基本不變」，7.4%料物價回落。消費方面，51.8%受訪居民傾向「更多儲蓄」，按季增1個百分點；傾向「更多投資」的居民佔23.5%，按季跌1.6個百分點；傾向「更多消費」的居民則佔24.7%，按季微增0.6個百分點。

資料顯示，居民偏愛的三種投資方式依次為佔47%的「銀行、證券、保險公司理財產品」、佔24.8%的「基金信託產品」、佔17.3%的「股票」。至於未來三個月準備增加支出的項目，居民選取醫療保健（28.7%）、教育（27.2%）、大額商品（20.4%）、購房（17.9%）、社交文化和娛樂（18.7%）、旅遊（17.4%）、保險（14.1%）。

不過，受訪居民普遍對就業市場不敢樂觀，只有12.7%樂觀，50%覺得一般，37.3%認為「形勢險峻，就業難」或「看不准」，期內就業感受指數為41.4%，按季升0.6個百分點。

今次問卷調查由人行進行，覆蓋全國50個城市，訪問共2萬戶城鎮儲戶。

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