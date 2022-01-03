港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 穿0.15% 見逾1個月低
文章日期：2022年1月3日 11:18
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.98點子至0.14929%，是去年11月30日後最低，當日報0.10196%。
港元現報7.7987元貶值21點子，曾貶值最多36點子，報7.8002元，亦曾升值最多12點子，報7.7954元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.055%；1星期HIBOR跌1.67點子至0.06304%；2星期HIBOR跌2.29點子至0.08637%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.18點子至0.25696%；6個月期HIBOR升0.18點子至0.3231%；12個月期HIBOR跌0.06點子至0.43476%。
美元指數現報95.869升值0.199點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.048%，連續2日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。
對上一次連續2日收窄，是2021年12月29日，當日利差報0.0908%。
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