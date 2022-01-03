恒指半日跌144點或0.62%，報23252點，成交金額411億元；國指跌69點或0.85%，報8166點。恒生科技指數收報5615點，跌0.98%。

藍籌29隻升，33隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升2.56%，收報5.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌7.87%，收報138.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報60.6元，升7.54%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見16.3元，收報16.44元，跌7.43%。

恒指下試10天線(23136.54點)，20天線(23431.27點)得而復失。科指下試10天線(5585.77點)，今早高位逼近20天線(5743.37點)後調頭。

南北水齊休市。

小鵬汽車（9868）全年交付按年大增2.6倍 為「蔚小理」銷售之冠。收報196.4元，升5.42%。理想汽車（2015）收報125.6元，升2.36%。另外，內地新能源汽車2022年補貼標準調降30%。

數字王國（9868）飈逾三成，助力跨年表演虛擬鄧麗君與周深同台聯唱。收報196.4元，升5.42%。

歌禮製藥（1672）曾飈18%，抗新冠肺炎藥年產能擴大至1億片。收報3.83元，升16.41%。

恒大（3333）停牌，待發內幕消息公告，昨傳海花島傳被行政處罰涉77億人幣。恒汽（0708）收報3.84元，升9.09%。

旭輝（0884）要約贖回5億美元票據。收報4.69元，無升跌。

澳門上月賭收微升1.8%；澳門預算摘要：料2022年幸運博彩收入微跌，中介人繳稅料急跌近八成；門21年12月賭收近80億，按年微增1.8%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.5元，跌0.11%；美高梅中國（2282）收報4.66元，跌1.48%；澳博（0880）收報5.14元，跌2.1%；永利澳門（1128）收報6.42元，升0.78%；銀河娛樂（0027）收報40.4元，無升跌；金沙中國（1928）收報17.98元，跌0.99%。

國泰（0293）：兩名違規機組人員已不是僱員。收報6.35元，跌0.63%。

傳騰訊（0700）1億美元入股英國數字銀行Monzo，Bank。收報453.8元，跌0.66%。

裕元（0551）及寶勝（3813）向唯品會增購線上平台45%股權，作價3.7億以存貨支付。裕元收報13.1元，升0.46%。寶勝（3813）收報1.14元，無升跌。

復星（0656）葡國保險附屬收購莫桑比克保險業務。收報8.26元，跌1.78%。

保集健康（1246）大股東盡押手上逾五成股份，借款3億元。收報0.18元，無升跌。

傳碧桂園（2007）將逾百間分區公司合併至約60間。收報6.69元，跌3.32%。

合富輝煌（0733）發盈警，料全年盈轉虧蝕至少3億。收報1.33元，跌1.48%。

破頂股表現

破頂股包括，聖諾醫藥（2257）創上市新高，見93.5元，收報89.15元，跌2.25%；泉峰（2285）創上市新高，見59.45元，收報58元，升0.17%；商湯（0020）創上市新高，見7.5元，收報7元，升27.27%；東方海外（0316）創上市新高，見203.2元，收報202.8元，升6.01%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見20元，收報20元，升14.03%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.2元，收報2.97元，跌6.6%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.73元，收報1.73元，升4.22%；信利國際（0732）創52周高，見3.44元，收報3.38元，升5.96%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.47元，收報8.38元，升0.84%；中國水務（0855）創52周高，見11.38元，收報11.16元，跌0.18%；中國中藥（0570）創52周高，見6.08元，收報5.85元，升13.15%；同仁堂科技（1666）創52周高，見9.22元，收報9.14元，升9.07%；培力控股（1498）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升12.35%；和諧汽車（3836）創52周高，見5.06元，收報4.98元，升1.01%；中國建築（3311）創52周高，見9.95元，收報9.95元，升2.68%。

破底股方面

破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.64元，收報0.69元，無升跌；諾輝健康（6606）創上市新低，見19.7元，收報19.76元，跌10.59%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見31.6元，收報32.15元，跌7.61%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.78元，收報6.95元，跌2.11%；明源雲（0909）創上市新低，見16.3元，收報16.44元，跌7.43%；榮昌生物（9995）見52周低62.5元，收報66.2元，跌15.02%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.066元，收報0.066元，跌4.35%；靈寶黃金（3330）見52周低0.9元，收報0.9元，跌2.17%；申洲國際（2313）見52周低134.6元，收報138.1元，跌7.87%；信達生物（1801）見52周低43.85元，收報44.3元，跌8.19%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.83元，跌1.19%；迅銷（6288）見52周低44元，收報44.5元，跌0.22%；雄岸科技（1647）見52周低0.184元，收報0.195元，升2.63%；原生態牧業（1431）見52周低0.234元，收報0.247元，升2.49%；中國有贊（8083）見52周低0.5元，收報0.52元，跌3.7%；國際娛樂（1009）見52周低0.27元，收報0.27元，跌11.48%；愛高集團（0328）見52周低0.167元，收報0.17元，跌3.95%。

異動股

上升異動股，包括，商湯（0020）創上市新高，見7.5元，收報7元，升27.27%；華潤醫藥（3320）收報4.28元，升20.56%；佳兆業健康（0876）收報0.092元，升17.95%；歌禮製藥（1672）收報3.83元，升16.41%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見20元，收報20元，升14.03%；中國中藥（0570）創52周高，見6.08元，收報5.85元，升13.15%；楓葉教育（1317）平上市低位0.54元，收報0.61元，升12.96%；培力控股（1498）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升12.35%；康寧醫院（2120）收報23.5元，升11.9%；台州水務（1542）收報3.4元，升9.68%。

下跌異動股，包括，榮昌生物（9995）見52周低62.5元，收報66.2元，跌15.02%；企展控股（1808）收報0.056元，跌13.85%；國際娛樂（1009）見52周低0.27元，收報0.27元，跌11.48%；陸慶（8052）收報0.031元，跌11.43%；達力環保（1790）收報0.57元，跌10.94%；融創中國（1918）收報10.5元，跌10.87%；諾輝健康（6606）創上市新低，見19.7元，收報19.76元，跌10.59%；新東方在線（1797）收報4.76元，跌10.02%；環球新材（6616）收報10.4元，跌9.57%；康方生物（9926）見52周低30元，收報31.05元，跌8.68%；信達生物（1801）見52周低43.85元，收報44.3元，跌8.19%。

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