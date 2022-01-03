中指院：去年內地百城新建住宅樓價升幅創近7年新低
文章日期：2022年1月3日 12:20
中國指數研究院發表報告，去年內地百城新建住宅價格創近7年新低，累計僅升2.44%，升幅按年收窄1.02個百分點。期內，百城二手住宅價格累計升3.27%。
去年長江三角洲新房價格累計升2.78%，升幅按年收窄2.44個百分點，當中杭州升幅收窄超過6個百分點，上海、溫州、紹興及嘉興等升幅收窄超過3個百分點。至於京津冀新房價格全年升1.17%，升幅按年輕微收窄0.23個百分點。單計12月，長三角及京津冀城市仍持續前2個月跌勢，分別按季跌0.01%及0.04%。
中指院表示，短期樓市調控政策或已見底，在「房住不炒」、「三穩」目標下，預計各地方政府進一步落實「因城施策」，一些降溫過快的城市或會加快扶持類政策出台。
報告又指，短期市場情緒仍然低迷，銷售需時改善。「保交樓」，繼續是今年房地產重點工作，推動行業良性循環及健康發展。
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