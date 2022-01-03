根據Coindesk報價，近日以太幣價格走勢偏軟，現報約3800美元（約2.96萬港元）；比起2021年12月初嘅4600美元水平有所回落。再睇返OpenSea資料，可能大家仲浸淫係holiday mood當中，項目暫時未有出價；「快吞轟」將於2022年6月14日結束買賣。

今次將「快吞轟」鑄造為NFT，保錡咁講：「有啲人會認為快呑轟係一個口號，或者係一個吸引人食辣嘅挑戰，但對我嚟講係一種訓練自我嘅心態，人生有很多時候要吞聲忍氣，只要學會快速吞下怨氣，將所有負能量變成你嘅力量，努力為夢想轟下去。今天可能不能成功，但只要有耐性，每一件事都出盡全力，轟下去，總會有一天能發光發亮」。

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