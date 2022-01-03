財經花生｜ERROR保錡推NFT「快吞轟」 定價約3萬
文章日期：2022年1月3日 15:46
回望2021年，NFT（非同質化代幣）成為投資市場新寵，就連余文樂、張敬軒、MIRROR成員陳卓賢（Ian）等等唔少藝人都玩埋一份。ERROR成員之一嘅吳保錡都唔執輸，佢自創潮牌「Lost Life 迷失人生」首個NFT項目「快吞轟」，係2021年最後一日係NFT交易平台OpenSea開賣，定價為1枚以太幣（ETH）。
根據Coindesk報價，近日以太幣價格走勢偏軟，現報約3800美元（約2.96萬港元）；比起2021年12月初嘅4600美元水平有所回落。再睇返OpenSea資料，可能大家仲浸淫係holiday mood當中，項目暫時未有出價；「快吞轟」將於2022年6月14日結束買賣。
今次將「快吞轟」鑄造為NFT，保錡咁講：「有啲人會認為快呑轟係一個口號，或者係一個吸引人食辣嘅挑戰，但對我嚟講係一種訓練自我嘅心態，人生有很多時候要吞聲忍氣，只要學會快速吞下怨氣，將所有負能量變成你嘅力量，努力為夢想轟下去。今天可能不能成功，但只要有耐性，每一件事都出盡全力，轟下去，總會有一天能發光發亮」。
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