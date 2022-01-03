阿里（9988）收報115元，跌3.28%，單隻拖低恒指過百點，較其後的騰訊（0700）、美團（3690）多，推高大市的是友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）。騰訊收報453.8元，跌0.66%；美團收報223.4元，跌0.89%。友邦收報79元，升0.51%；建行收報5.44元，升0.74%；工行收報4.42元，升0.45%。

恒指今早高開112點，高位升207點，高見23605.03點，是去年12月15日後最高。今日低位跌204點，低見23193.19點，下試10天線(23138.75點)，20天線(23432.37點)則得而復失，全日高低波幅412點。

恒指收市跌122點或0.53%，報23274點，成交金額699億元，較上日增加21.45%，是去年12月28日997.41億元成交後最多；國指跌47點或0.58%，報8188點。恒生科技指數收報5640點，跌0.54%。

藍籌30隻升，31隻下跌，3隻無升跌。中生製藥（1177）升2.93%，收報5.62元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌7.81%，收報138.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報61元，升8.25%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報6.23元，跌5.46%。

科指於10天線(5588.26點)及20天線(5744.61點)之間波動。

南北水休市。

午後消息股表現

蘋果11月iPhone銷量增15%，內地市佔率連續兩個月第一。瑞聲（2018）收報30.75元，跌0.16%；鴻騰（6088）收報1.55元，升1.31%；舜宇（2382）收報250元，升1.38%；高偉電子（1415）創上市新高，見13.5元，收報13.5元，升2.74%。

完美醫療（1830）大灣區新店首六十日錄得銷售2880萬元。收報5.46元，跌3.53%。

中指院：去年內地百城新建住宅樓價升幅創近7年新低。中海外（0688）收報18.42元，跌0.22%；龍湖（0960）收報36.1元，跌1.63%；潤地（1109）收報32.6元，跌0.61%；碧桂園（2007）收報6.74元，跌2.6%。

騰訊（0700）參股英國數字銀行Monzo。收報453.8元，跌0.66%。

今早及隔晚消息股表現

小鵬汽車（9868）全年交付按年大增2.6倍，為「蔚小理」銷售之冠。收報197.2元，升5.85%。理想汽車（2015）收報127元，升3.5%。

數字王國（9868）飈逾三成，助力跨年表演虛擬鄧麗君與周深同台聯唱。收報197.2元，升5.85%。

歌禮製藥（1672）曾飈18%，抗新冠肺炎藥年產能擴大至1億片。創52周高，見4.38元，收報4.35元，升32.22%。

恒大（3333）停牌，待發內幕消息公告，昨傳海花島傳被行政處罰涉77億人幣。恒汽（0708）收報3.9元，升10.8%。

旭輝（0884）要約贖回5億美元票據。收報4.47元，跌4.69%。

澳門上月賭收微升1.8%；澳門預算摘要：料2022年幸運博彩收入微跌，中介人繳稅料急跌近八成；門21年12月賭收近80億，按年微增1.8%。濠賭股新濠國際發展（0200）收報9.47元，跌0.42%；美高梅中國（2282）收報4.68元，跌1.06%；澳博（0880）收報5.11元，跌2.67%；永利澳門（1128）收報6.51元，升2.2%；銀河娛樂（0027）收報40.45元，升0.12%；金沙中國（1928）收報18.04元，跌0.66%。

國泰（0293）：兩名違規機組人員已不是僱員。收報6.38元，跌0.16%。

裕元（0551）及寶勝（3813）向唯品會增購線上平台45%股權，作價3.7億以存貨支付。裕元收報13.1元，升0.46%。寶勝（3813）收報1.13元，跌0.88%。

復星（0656）葡國保險附屬收購莫桑比克保險業務。收報8.33元，跌0.95%。

保集健康（1246）大股東盡押手上逾五成股份，借款3億元。收報0.197元，升9.44%。

傳碧桂園（2007）將逾百間分區公司合併至約60間。收報6.74元，跌2.6%。

合富輝煌（0733）發盈警，料全年盈轉虧蝕至少3億。見52周低1.3元，收報1.3元，跌3.7%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見13.5元，收報13.5元，升2.74%；聖諾醫藥（2257）創上市新高，見101元，收報99元，升8.55%；泉峰（2285）創上市新高，見63.4元，收報61.05元，升5.44%；商湯（0020）創上市新高，見7.75元，收報7.75元，升40.91%；東方海外（0316）創上市新高，見205元，收報201元，升5.07%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見20.2元，收報19.68元，升12.2%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.2元，收報2.87元，跌9.75%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.75元，收報1.74元，升4.82%；信利國際（0732）創52周高，見3.59元，收報3.56元，升11.6%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.395元，收報0.38元，升7.04%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.47元，收報8.47元，升1.93%；中國水務（0855）創52周高，見11.56元，收報11.44元，升2.33%；歌禮製藥（1672）創52周高，見4.38元，收報4.35元，升32.22%；中國中藥（0570）創52周高，見6.34元，收報6.23元，升20.5%；同仁堂科技（1666）創52周高，見9.22元，收報9.17元，升9.43%；培力控股（1498）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升38.27%；和諧汽車（3836）創52周高，見5.06元，收報4.98元，升1.01%；中國建築（3311）創52周高，見9.95元，收報9.81元，升1.24%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，時代鄰里（9928）創上市新低，見2.5元，收報2.57元，跌11.07%；融創服務（1516）創上市新低，見6.85元，收報6.96元，跌12.45%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.88元，收報2.89元，跌9.69%；禹洲（1628）創上市新低，見0.61元，收報0.63元，跌1.56%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.74元，收報0.78元，無升跌；明發（0846）創上市新低，見0.41元，收報0.41元，跌6.82%；旭輝永升服務（1995）見52周低10.92元，收報11.26元，跌6.79%；合景泰富（1813）見52周低4.73元，收報4.81元，跌5.69%；寶龍地產（1238）見52周低3.85元，收報4.01元，跌1.72%；世茂集團（0813）見52周低4.45元，收報4.75元，跌6.86%；時代中國（1233）見52周低3.48元，收報3.58元，跌5.04%；奧園（3883）見52周低1.29元，收報1.36元，跌3.55%；富力（2777）見52周低2.77元，收報2.91元，升0.34%。

內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.64元，收報0.68元，跌1.45%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見7.93元，收報8.02元，跌6.31%；原生態牧業（1431）見52周低0.234元，收報0.243元，升0.83%；中國有贊（8083）見52周低0.5元，收報0.51元，跌5.56%；合富輝煌（0733）見52周低1.3元，收報1.3元，跌3.7%。

醫療醫藥股破底，包括，諾輝健康（6606）創上市新低，見19.56元，收報20元，跌9.5%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見31.6元，收報32.35元，跌7.04%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.78元，收報7.08元，跌0.28%；信達生物（1801）見52周低43.85元，收報44.05元，跌8.7%；康方生物（9926）見52周低30元，收報30.4元，跌10.59%；榮昌生物（9995）見52周低62.5元，收報67.35元，跌13.54%；春立醫療（1858）見52周低13.96元，收報14.36元，跌5.15%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.066元，收報0.072元，升4.35%。

其他破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.052元，收報0.054元，跌16.92%；明源雲（0909）創上市新低，見16.3元，收報16.98元，跌4.39%；中建富通（0138）創上市新低，見0.16元，收報0.161元，跌11.05%；金源米業（0677）見52周低0.495元，收報0.495元，跌1%；靈寶黃金（3330）見52周低0.9元，收報0.94元，升2.17%；申洲國際（2313）見52周低134.6元，收報138.2元，跌7.81%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.82元，跌2.38%；迅銷（6288）見52周低44元，收報44.4元，跌0.45%；雄岸科技（1647）見52周低0.184元，收報0.186元，跌2.11%；國際娛樂（1009）見52周低0.27元，收報0.28元，跌8.2%；愛高集團（0328）見52周低0.146元，收報0.163元，跌7.91%。

異動股

上升異動股，包括，商湯（0020）創上市新高，見7.75元，收報7.75元，升40.91%；培力控股（1498）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升38.27%；歌禮製藥（1672）創52周高，見4.38元，收報4.35元，升32.22%；華潤醫藥（3320）收報4.67元，升31.55%；佳兆業健康（0876）收報0.096元，升23.08%；中國中藥（0570）創52周高，見6.34元，收報6.23元，升20.5%；楓葉教育（1317）平上市低位0.54元，收報0.63元，升16.67%；雅各臣（2633）收報0.72元，升14.29%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見20.2元，收報19.68元，升12.2%；信利國際（0732）創52周高，見3.59元，收報3.56元，升11.6%。

下跌異動股，包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.052元，收報0.054元，跌16.92%；榮昌生物（9995）見52周低62.5元，收報67.35元，跌13.54%；環球新材（6616）收報10元，跌13.04%；融創服務（1516）創上市新低，見6.85元，收報6.96元，跌12.45%；金匯（8160）平上市低位0.05元，收報0.051元，跌12.07%；陸慶（8052）收報0.031元，跌11.43%；新城悅（1755）見52周低9.87元，收報9.92元，跌11.27%；中國環保科技（0646）收報0.71元，跌11.25%；神州控股（0861）收報4.4元，跌11.11%；時代鄰里（9928）創上市新低，見2.5元，收報2.57元，跌11.07%；中建富通（0138）創上市新低，見0.16元，收報0.161元，跌11.05%。

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