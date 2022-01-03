首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.3%。

11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，較2020年同月上升27.6%。2021年10月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年升33.9%。2021年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升40.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升0.5%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升9.3%）；其他未分類消費品（上升25.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升14.4%）；服裝（上升17.9%）；藥物及化妝品（上升12.9%）；汽車及汽車零件（上升4.2%）；燃料（上升11.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升9.6%）；書報、文具及禮品（上升2.0%）；中藥（上升11.4%）；以及眼鏡店（上升9.1%）。

超級市場貨品的銷貨價值下跌3.2%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌3.9%）；以及傢具及固定裝置（下跌1.0%）。

政府發言人表示，受惠於經濟穩健復蘇和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價值在11月維持在300億元以上，按年進一步增長7.1%。

展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善應會繼續為零售業提供支持。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為更快及更全面的經濟復蘇增強基礎。

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