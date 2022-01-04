恒指微升15點 北水回歸成交額1183億元 電力股弱勢 潤電重挫11%
文章日期：2022年1月4日 16:24
恒指午後小幅向上，收市升15點或0.06%，報23289點，成交金額1183億元，較上日增加69.06%；國指跌8點或0.11%，報8180點。恒生科技指數收報5581點，跌1.04%。
ATMX個別發展，阿里巴巴（9988）升1.65%，收報116.9元；騰訊（0700）跌0.84%，收報450元；美團（3690）跌1.7%，收報219.6元；小米（1810）跌0.22%，收報18.56元。
蘋果股價向上，瑞聲（2018）亦受惠，收市升6.83%，收報32.85元，是升幅最大的藍籌。生科股疲軟，藥明生物（2269）跌4.99%，收報82.85元，是跌幅最大的藍籌。
電力股弱勢，華潤電力（0836）收報24.25元，跌11.66%；中國電力（2380）收報4.92元，跌9.72%；大唐發電（0991）收報1.68元，跌8.7%；華電國際（1071）收報3.31元，跌8.06%。
樓市回暖有望延續，內房股反彈。潤地（1109）升3.22%，收報33.65元；碧桂園（2007）升2.82%，收報6.93元；中海外（0688）升5.65%，收報19.46元。
恒大（3333）午後復牌，收報1.61元，升1.26%；恒大物業（6666）收報2.72元，升3.82%；恒大汽車（0708）收報3.89元，跌0.26%；恒騰（0136）收報2.73元，跌10.78%。
中國國內燃油附加費取消徵收或刺激春運，航空股向上。國航（0753）收報5.63元，升2.55%；南航（1055）收報4.83元，升2.77%；東航（0670）收報3.1元，升2.99%；國泰（0293）收報6.56元，升2.82%。
商湯（0020）一度創上市新高，見9.7元，收報8.2元，升5.81%。
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