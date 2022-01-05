恒指高開33點 華融復牌跌40% 中移A股上市升9% H股升5%
文章日期：2022年1月5日 09:25
恒指今早高開33點或0.15%，報23323點，成交金額26億元；國指今早低開24點或0.3%，報8155點。恒生科技指數開市報5501點，跌1.44%。阿里（9988）、匯控（0005）推高大市，抵銷美團（3690）、騰訊（0700）的影響。
阿里巴巴（9988）開市報119元，升1.8%；匯控（0005）開市報49.35元，升3.24%。騰訊（0700）開市報442.4元，跌1.69%；美團（3690）開市報211元，跌3.92%。
藍籌27隻升，18隻下跌，19隻無升跌。中移動（0941）升5.73%，報50.75元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌3.92%，報211元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，20隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報199元，升2.26%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見40.95元，開市報40.95元，跌5.54%。
恒指續高於10天線(23228.49點)續受制於20天線(23396.4點)，科指低於10天線(5585.51點)。
華融（2799）復牌，早前公布在政府籌劃的救助行動中籌資66億美元，從而擺脫了危機邊緣。創上市新低，見0.61元，開市報0.61元，跌40.2%。
中國移動（0941）A股在上海首日上市，升9.4%，港股開市報50.75元，升5.73%。
雨潤（1068）澄清44家子公司合併重整案的表決尚在進行中。開市報1.02元，跌4.67%。
內房股中梁（2772）擬押後半年派息，稱財務壓力巨大。開市報3.83元，無升跌。
騰訊（0700）研減持1449萬股，Sea盤前跌近7%。開市報442.4元，跌1.69%。
綠城中國（3900）去年賣樓3509億元，按年升兩成。開市報12.82元，升1.75%。
寰宇娛樂（1046）通過將茂昌眼鏡店公司清盤。無成交，報0.62元。
東風汽車（0489）電動車嵐圖上月交付3330輛，按月升1.9倍。開市報6.79元，升1.65%。
長和（0001）印尼電訊業務今天落實合併，預計年收益約30億美元。開市報51.75元，升0.68%。
希瑪眼科（3309）以5602萬元股份代價收購嘉賓眼科。無成交，報6.95元。
中移動（0941）下月7日後擬回購不超過20.48億股。開市報50.75元，升5.73%。
中國置業（0736）投資太遲披露售股，被聯交所斥不合規。無成交，報0.53元。
嘉里建設（0683）162億購上海黃浦區核心地段作綜合發展。開市報20.55元，跌0.48%。
翠華（1314）推自家外賣品牌「快翠送」網站。無成交，報0.24元。
大唐集團（2117）去年12月合同銷售額按月增逾1倍。無成交，報4.05元。
泰加（6161）退保的士保險，4家中資肯接手。今早停牌。
雷軍：小米（1810）今年擬招募5000名青年工程師。開市報18.44元，跌0.65%。
安樂工程（1977）發行3億元綠色貸款工具。無成交，報1.79元。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見1.9元，開市報1.9元，升0.53%；旺旺（0151）創52周高，見7.48元，開市報7.48元，升4.03%。
破底股方面
破底股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見317.2元，開市報317.2元，跌5.26%；萬國數據（9698）創上市新低，見40.95元，開市報40.95元，跌5.54%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見7.73元，開市報7.73元，跌0.26%；華融（2799）創上市新低，見0.61元，開市報0.61元，跌40.2%；平安好醫生（1833）見52周低26.3元，開市報26.3元，跌2.05%；阿里健康（0241）見52周低6.13元，開市報6.13元，跌1.61%；金鷹商貿（3308）見52周低6.47元，開市報6.47元，跌0.46%。
異動股
上升異動股，包括，中國新城鎮（1278）開市報0.09元，升7.14%；中國移動（0941）開市報50.75元，升5.73%；旺旺（0151）創52周高，見7.48元，開市報7.48元，升4.03%；合景悠活（3913）開市報3.05元，升3.39%；匯控（0005）開市報49.35元，升3.24%；時代鄰里（9928）開市報2.8元，升2.94%；第一服務（2107）開市報0.77元，升2.67%；錦欣生殖（1951）開市報8.7元，升2.35%。
下跌異動股，包括，華融（2799）創上市新低，見0.61元，開市報0.61元，跌40.2%；明發（0846）開市報0.415元，跌7.78%；小鵬汽車（9868）開市報185元，跌6.19%；萬國數據（9698）創上市新低，見40.95元，開市報40.95元，跌5.54%；京東（9618）開市報251元，跌5.43%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見317.2元，開市報317.2元，跌5.26%；快手（1024）開市報69.4元，跌5%。
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