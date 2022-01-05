會議將審議《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》，《關於調整「20恒大01」債券本息兌付安排的議案》以及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。

擬審議的內容包括，將募集說明書中的「若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2022年1月8日」申請調整為「若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2022年7月8日；若發行人境內其他公司債券本金在本期債券回售部分兌付日前進行兌付的，則本期債券回售部分兌付日將提前至該情形發生日。

該期債券於2020年1月8日完成發行，發行規模45億元，票面利率6.98%，債券期限3年，附第2年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

恒大現報1.58元，跌1.86%。

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