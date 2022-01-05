防疫措施收緊 HKTVmall、759阿信屋母企暫抽升逾一成
文章日期：2022年1月5日 15:50
行政長官林鄭月娥最新宣布收緊防疫措施，程度與第三波收緊措施相若，包括食肆將會再度暫停堂食，兩股逆市抽升，其中網購平台HKTVmall母企香港科技探索（1137）暫升12.4%至9.14元；經營759阿信屋的CEC國際（0759）同樣暫升12.9%，至0.7元，屬近一個月高位。
相關新聞：禁晚市堂食 餐飲股受壓 叙福樓跌幅擴至逾7% 太平洋酒吧跌5.5%
不過，一眾餐飲股備受拖累，太興（6811）暫跌4.5%至1.26元；大家樂（341）暫跌3.1%至13.66元；大快活（0052）暫跌1%至15.32元。
林鄭月娥指，新一輪防疫措施將會於本周五（1月7日）起實施，為期14日，其中包括晚上6時至早上5時禁堂食；B類及C類食肆分別最多只可2人及4人一枱，而D類則可6人一枱，餐廳總容納人數上限不變等。
其他報道
負面消息影響 恒指半日跌197點 科指創新低兼見3個月最大跌幅
SONY發展電動車業務 名為「Sony Mobility」 展出新車型
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.137% 見逾1個月低