相關新聞：禁晚市堂食 餐飲股受壓 叙福樓跌幅擴至逾7% 太平洋酒吧跌5.5%

不過，一眾餐飲股備受拖累，太興（6811）暫跌4.5%至1.26元；大家樂（341）暫跌3.1%至13.66元；大快活（0052）暫跌1%至15.32元。

林鄭月娥指，新一輪防疫措施將會於本周五（1月7日）起實施，為期14日，其中包括晚上6時至早上5時禁堂食；B類及C類食肆分別最多只可2人及4人一枱，而D類則可6人一枱，餐廳總容納人數上限不變等。

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