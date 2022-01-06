從財新中國服務業PMI各分項指數看，2021年12月服務業新訂單指數連續第四個月處於擴張區間，但僅小幅增長。調查樣本企業稱，需求轉強、新產品發布和新客戶增加，是12月助推銷售的主因。也有部分企業反映，疫情以及防疫措施抑制了新業務增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，上月經濟景氣度恢復，製造業、服務業供求改善，通脹壓力緩解，但就業市場依然承壓，經濟基礎恢復不牢固，企業樂觀預期有所減弱，疫情的反復以及海外需求仍是不穩定因素。穩經濟將成為2022年經濟工作的主線。財新中國製造業PMI就業指數以及近期官方公佈的調查失業率數據，均指向就業市場改善動能邊際趨緩。未來一段時間，政策層面應強化就業優先導向，加強對中小企業的定向支持以及增強政策連續性、穩定性和可預期性。

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