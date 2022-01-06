是次機管局共發行四批票據，包括於2027年到期、年息達1.75厘的10億美元5年期高級綠色票據；於2032年到期、年息2.5厘、總值12億美元的10年期高級票據；於2052年到期、年息3.2厘的12億美元30年期高級票據；及於2062年到期，年息3.5厘的40年期6億美元高級票據。認購率依次分別有3.3倍、3倍、2.3倍及2.5倍。綠色票據部份，認購者最終獲分配額為59.4%，該票據已獲香港品質保證局發出綠色金融發行前階段證書，發行和所得款項用於合資格項目。其餘票據，則會用作機管局的資本開支，當中包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。

今次發債，共獲超過200名亞洲、歐洲及美國各地專業及機構投資者參與，涵蓋主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司。機管局主席蘇澤光表示，十分高興獲得全球投資者的踴躍反應，令是次發行的債券，成為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券。成功發行40年期票據，不但堅定支持香港國際機場的長遠發展，亦是機管局信用狀況穩健的有力證明。該等票據預期1月12日發行，並於聯交所上市，並料獲標準普爾評「AA+」評級。

聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀；聯席賬簿管理人為澳新銀行、巴克萊、中國銀行、花旗、瑞信、瑞穗證券及摩根士丹利。美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐及瑞銀亦擔任聯席綠色結構顧問。

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