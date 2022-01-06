高盛：若Omicron於中國大爆發 最壞料全年GDP僅增1.5%
文章日期：2022年1月6日 16:56
高盛發表報告，新病毒株Omicron若在中國大型爆發，須全國封城，最壞情況料中國今年GDP增幅僅得1.5%，較目前預測低3.3個百分點，惟目前仍太早斷言出現最壞情況。
若中國能阻止Omicron擴散，病毒小型爆發，則使今年中國真實GDP升幅扣減0.9個百分點，至4.8%，亦即高盛現時預測；惟若不幸於今年冬季於數省爆發，有如去年8月般，預料中國GDP升幅則再扣0.9個百分點，即3.9%；情況若壞至全國封城，中國今年GDP升幅則較目前預測低3.3個百分點，即只有1.5%。
高盛指，北京「清零政策」有明顯的經濟成本，並因新病毒株擴散力加強而使成本遞增，惟中國礙於人口多、疫苗效率低，轉用「與病毒共存」的成本或比其他國家高。報告認為，因有政治考慮，中國亦傾向維持「清零政策」，估計至少維持至今年底。
該行強調，該行預測中考慮到各種變數，包括醫學、經濟、政治等因素，亦因中國現行政策及收緊入口管制，現時仍太早斷定會出現最壞情況。
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