友邦香港及澳門首席客戶﹑策略及轉型官謝佩蘭表示：「新一年為大家精選26種不同種類的產品和提供推廣優惠，鼓勵客戶在做好規劃」。AIA新推出「全程守護健康保」每日只需以低至9港元的保費，更首創「家中康復治療及寧養關懷服務」，可保障癌症、中風、心臟病發作等而接受的康復治療，受保人士除了可選擇入住康復中心或善終院舍，亦可選擇計劃提供家中康復及家中寧養選項，包括提升家中設備、添置醫療器具、聘用保健員和家中看護服務等。也有「癌症保障」項目中有普通房、半私家房及標準私家房3個選項供受保人選擇。以及每年達30次門診服務等。

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示：「AIA『全程守護健康保』以相宜的保費，提供預防、預測、診斷、治療及康復保障，能更精準針對不同客戶的需要。」由於市場預期通脹有機會急升，對於醫療通脹及會否加保費問題，梁莉斯表示，在產品設計上亦加強預防危疾及提升個人健康以降低保費急升的情況。對於根據保監局數字，去年首三季本地保費收入按年升8%，謝佩蘭稱，友邦保險香港銷售表現同樣令人鼓舞，未來除傳統保險外，會繼續引入其他如預防、保健和康復等增值服務。梁莉斯表示，投資相連保險在上年首三季銷售有增加，監管部門研究優化投資相連保險 提高保障範圍同退保金額，相信市場對該產品興趣提升，未來會推出相關產品以迎合市場需求。

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