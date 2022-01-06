第十位：狂人日記

對去年一月港股火紅的光景還有印象嗎？多隻科技股抽升，街頭巷尾也充滿著對ATMX的討論。股民對股市的「狂」，不單表現在下注的金額越來越大上，連口氣也變得「狂」起來。

記得那時看過幾個社交媒體帖子，稱呼股神巴菲特為「廢老」，批評他「每年平均回報得10幾個%，跑輸連登巴打」，更指「一個月賺得少過一倍嘅，好心就唔好出嚟獻世啦」。若果說出這些「狂」話的人，能夠在股市開始回調前抽身獲利，當然值得這樣「狂」，但身處牛市頂峰，誰會預計到形勢會突然急轉直下？

第九位：E先生連環不幸事件

借鑒古人稱呼「民主與科學」為「德先生」與「賽先生」，純粹穿鑿附會，這裡的「E先生」，是Equity股票本身。E先生去年遭遇的不幸事件極多，由科企巨擘被加強監管，到嚴查嚴懲壟斷，之後教育等板塊被整治，內房又爆發債務危機，年底還加上中概股退市憂慮，拖累港股去年大幅下挫，跑輸環球主要股市。

E先生面對的這些連環不幸事件，幾乎全屬人禍，股民除了選擇入場或離場，其他因素完全控制不了。自財爺波叔二月宣布上調股票印花稅後，港股開始一沉百踩，就當我姓「賴」吧，波叔是港股由盛轉衰的轉捩點，也是連環不幸事件的序曲。

第八位：思念即地獄

一手蟹貨，箇中痛苦，只有魚缸中人才能明白。思念著股價曾經見過的高峰，再看看仍然不斷尋底的低谷，縱使知道怨懟自己貪心、不懂止賺，並不能改變事實，但那種椎心之痛、那種不忿，卻纏繞在胸口久久不散。處身於股海地獄，才明白股票價格從來不按常理，即使付出多少時間作詳盡分析，並不代表付出就有回報；即使業績好營運情況理想，但欠缺增長憧憬，股份一樣不能交出好表現。思念即地獄，咬牙切齒的狠，何時才能放開？

第七位：神奇的糊塗魔藥

與思念即地獄的另一種態度，就是盡快放開， 難得糊塗。有些投資者的心理質素特別強勁，買了，結果坐艇，看著似乎沒有出現起色的機會，於是忍痛止蝕，結果及早離場，反而避免了進一步損失。

既然股票表現在極大部分時間都不按理性分析來變動，無視道與理，只需要隨便的、隨心的，名和利都不需刻意盤點，一買一賣，誰說不能找到更好的結尾？但在銀碼上落之間，有多少人能夠豁達地糊塗呢？

第六位：留下來的人

科技股崩盤後，又到內房股，連北水對港股的興趣都大幅減低。滿手蟹貨持倉的股民，當然未必有足夠子彈再去部署；但即使是手持足夠資金的大戶，看著港股一浪低於一浪，又豈敢輕易入場？

當港股差絕環球市場，美股卻是另一個故事。道指接連破頂，幾大科技股的市值節節提升，風頭躉Tesla更成為新一代股王，連創辦人也被推上世界首富之位。身邊大批有買賣港股的朋友，大部分都轉場至美股，留下來的人，只能接受跑輸的命運。

第五位：你好嗎？

你好嗎？簡單的一句問候語，如果在太平盛世，其實和一句「得閒飲茶」並無分別；但經歷過元氣大傷的幾年，簡單的三個字問候語，承載著的關懷，已非舊日美好時光般的純粹。

對於股民，一句「你好嗎？」問候，可以想像肯定會帶來「不好」的答案；不過嘗試調整心態，若果綑綁在股市的錢不是救命錢，平常生活水平不會因股市輸錢而下降，還有甚麼值得擔心？平凡人還能做什麼？平常仍能維持什麼？要怪誕而甜蜜的家，撐着過。

第四位：俏郎君

看過填詞人的解說，《俏朗君》所說的，是一種「相愛但不能」的戀愛悲劇。股民面對愛股被洗倉，縱然對股份有多大情愫，但股價腰斬，又怎能繼續愛下去？

不過對於一眾受監管行業的企業高層，對「相愛但不能」的體會，肯定比股民更深。面對國家層出不窮的監管措施，基於對國家的愛，已經盡量去滿足，以為盡做就可以相安無事，但一方的包容，滿足不了另一方的苛索，單方面的付出，永遠都存在委曲。然而，一對男女最多說散就散，但企業管理層的出路，似乎只有忍辱負重。

第三位：先哭為敬

聽《先哭為敬》，總有種見證大時代謝幕的感覺，這已不單止在股市本身，而是進階到更大層面，是一種對城市生死的悲愴感覺。當批評的聲音失去，做任何決定時，就很容易因為自滿，而忽略了從多角度思考的重要性。

或者，大家都明白，即使制度如何被完善，政策的推進如何毫無阻力，那個曾經璀璨的城市已經不復再。反問一句，既然現時實施任何政策都不會遭到反對，5年後、10年後的這個城市，人人可以安居樂業嗎？

以我哭乾的眼睛，對世紀之戀，致敬。

第二位：Ciao

如果找一隻年度蟹貨之選，阿里巴巴（9988）必定榜上有名，很難相信，身邊幾乎每位有買賣港股的朋友，手上總持有或多或少的阿里，有的是在螞蟻上市觸礁時購入，有些是反壟斷調查後購入，更有部分是在上繳巨額罰款後，預期股價已見底才購入，不過既然阿里現時身處歷史低位附近，大膽總結，幾乎每人手上持有的阿里，都是蟹貨。

「我唔信坐唔返佢上200蚊。」這是剛過去聖誕，朋友聚會席間的真實對白。心存寄望是好事，但寄望太高，只是大想頭。Ciao的意思，除了再見，還有下次再相見的意思。向高價說了再見，希望可約定再見，但年復一年，真的就會再見嗎？

至尊歌曲：BOSS

港股在去年的下場，可以說是奠定誰是話事人的終極一戰。其實港股重挫，原因用兩個字已能夠解釋清楚：監管。只要各類型的監管一出，相關板塊肯定會受壓，監管得越嚴越細，受壓的程度就越深，而且更難有返身之日。BOSS一響指，股價消散一半屬等閒事。

正因為政策變成了股市變化的日常，以往依賴的基本因素分析，似乎已變得不太重要，因為就算行業運作完全正常，只要監管一出，就可以將整個板塊連根拔起，教育行業就是最好例證。新一年的情況亦無多大改變，既然監管措施會否出現、何時出現、詳情與力度等，完全無路捉，各路股民也只能希望BOSS能夠讓出一條生路，不要點中手持愛股的板塊來加強監管。

Dear My Friend，股票從來是條最難行的路，影響股價的因素，就如風的形狀般難以捉摸，理性與任性之間，總有機會做錯決定。疫情重臨，企業面臨的經營環境變成了荊棘海，若加上監管政策的Megahit，誰敢相信會有人類群星閃耀時？2022年，未敢樂觀，不失希望，只能說句：「我過得並不好，但是我會活著」。

羅仕揚

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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