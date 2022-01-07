中國掀起監管風暴「鱷王」達利歐：中國是以家長的角度進行監督
文章日期：2022年1月7日 11:15
有「鱷王」之稱、著名對冲基金橋水（Bridgewater）的創辦人達利歐（Ray Dalio）接受《日經新聞》訪問時，被問到中國政府強化管制，包括對高科技企業加強監管，以及限制兒童玩電子遊戲的時間等。他認為，中美兩國觀念有別，中國人認為國家是家庭的延伸，領導人是管教嚴厲的家長，故中國政府才會多番出手干預並作出監管。
他認為，中國政府是以家長的角度進行監督，所以才會干預玩電子遊戲的時間，並對處理數據的高科技企業進行監管，防止他們以國家規定跟不上的速度擴大金融服務業務。另外，為防止馬雲等億萬富翁企業家的勢力過大而犯下危害國家的錯誤，中國政府才加大監管力度。惟達利歐認為，共同享受國家的繁榮，並不等於回到鄧小平時代以前的共産主義。
對於外界批評中國人權問題，達利歐強調，自己並非支持按照儒家思想進行家長式管理的中國政府，重申自己是美國人，相信美國夢，信奉美國的政治體系。他認為，中國人權問題不只是對沖基金公司要面對的問題，全世界超過4萬人的對華投資者、無數的銀行和國內外企業都要面對的問題。他認為，中美的商業關係密切，相互分離對雙方都是損害，兩國相互理解才有助於世界的和平與繁榮。
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