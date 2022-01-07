港元現報7.8003元升值4點子，曾貶值最多10點子，報7.8017元，亦曾升值最多14點子，報7.7993元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.04441%；1星期HIBOR跌0.3點子至0.05696%；2星期HIBOR升0.08點子至0.06839%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.25363%；6個月期HIBOR升0.12點子至0.32298%；12個月期HIBOR升0.02點子至0.43369%。

美元指數現報96.234貶值0.086點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.102%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0278%，連續6日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。

對上一次連續6日收窄，是2021年6月17日，當日利差報-0.0039%。

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