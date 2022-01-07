保監局︰懷疑泰加投資及資金調配違反要求 委託德勤接管
文章日期：2022年1月7日 15:40
保監局今早突宣布接管泰加保險（6161），當局今午舉行記者會，詳細解釋接管的原因。
保監局行政總監張雲正表示，接管是因為當局認為泰加的投資活動或資金調配可能違反當局要求，泰加的內部管治亦有缺失，因此當局有理據以公眾利益為原因接管泰加。
張雲正表示，保監局的首要任務是穩定保險市場及保障投保人利益，他指「保險既是合約，同時亦是承諾」，強調保險公司一定要審慎穩健，有良好管治，及有合適的管理層人選。
保監局委任德勤的黎嘉恩作為接管人，黎嘉恩在記者會上指出，他會取締泰加管理層的權力，首要任務是弄清楚泰加的財務情況，希望現有管理層、董事及員工配合，提交相關資料。
據保監局資料，泰加截至2020年底有4.1萬張保單，當中3.8萬張為車保，其中約8000張為的士保單。張雲正強調，是次行動不止是為了的士保單的持有人，是為了保障全部4.1萬張保單的持有人。
保監局執行董事林瑞江指出，截至今早，已有7894架的士正在與泰加以外的保險公司商討替代方案，他強調在1星期內轉移8000張保單是很大的項目。
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