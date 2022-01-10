當代置業復牌後曾升最多18.42%，是2016年8月9日後最大升幅，其後倒跌，暫跌最多39.47%，創上市以來最大跌幅，暫低見0.23元，創上市新低。現報0.23元，跌39.47%。

境外優先票據方面，當代置業稱，境外優先票據（其中包括2021年到期票據及2023年到期票據）的未償還本金總額約為13.48億美元。公司已收到若干票據持有人的通知，要求提早償還相關債務及╱或採取強制執行行動。公司一直在與相關票據持有人磋商，以就集團與境外優先票據有關的未償還債務責任採取可能的債務重組計劃，相關磋商仍在進行中。

債權人要求提早償還一事，公司指，已接獲集團其他債務責任的債權人通知，要求提早償還相關債務及╱或採取強制執行行動，一名債權人因相關款項未獲支付而要求提早償還其與公司附屬公司（作為借款人）及公司（作為擔保人）訂立的融資協議項下未償還本金額及應計利息約2360萬美元並宣告若干相關擔保安排可強制執行。公司一直在與該等債權人討論豁免加快償還及╱或強制執行行動。

公司稱已委任財務顧問，以協助評估集團的流動資金狀況，制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃，採取可行補救措施。公司將密切監察該情況並就重大進展適時向市場作出更新。

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