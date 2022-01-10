港元現報7.7977元貶值3點子，曾貶值最多17點子，報7.7991元，亦曾升值最多2點子，報7.7972元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.49點子至0.04929%；1星期HIBOR升0.16點子至0.05851%；2星期HIBOR升0.08點子至0.06923%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.06點子至0.24304%；6個月期HIBOR跌0.56點子至0.31738%；12個月期HIBOR升0.02點子至0.43393%。

美元指數現報95.891升值0.172點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報0.10529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0229%，連續7日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。

對上一次連續7日收窄，是2021年3月30日，當日利差報0.0154%。

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