港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌8日 跌至0.128%續創逾1個月低
文章日期：2022年1月10日 11:17
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌0.16點子至0.12821%，是2021年11月30日後最低，當日報0.10196%。對上一次連跌8日是2021年7月21日，當日拆息報0.07357%。
港元現報7.7977元貶值3點子，曾貶值最多17點子，報7.7991元，亦曾升值最多2點子，報7.7972元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.49點子至0.04929%；1星期HIBOR升0.16點子至0.05851%；2星期HIBOR升0.08點子至0.06923%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.06點子至0.24304%；6個月期HIBOR跌0.56點子至0.31738%；12個月期HIBOR升0.02點子至0.43393%。
美元指數現報95.891升值0.172點或0.18%。
美元1個月期LIBOR報0.10529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0229%，連續7日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。
對上一次連續7日收窄，是2021年3月30日，當日利差報0.0154%。
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