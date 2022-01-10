匯豐推環球可持續多元資產入息基金
文章日期：2022年1月10日 12:50
匯豐投資管理公布，推出匯豐環球可持續多元資產入息基金，該基金旨在投資於構成可持續投資策略一部分的多元化環球資產投資組合，以提供收入來源。該基金是匯豐投資管理透過開發新產品及解決方案以塑造可持續投資市場的其中一部份，並延續其在投資決定加入環境、社會及管治(「ESG」)的方向。
該基金採用入息投資方案，專注於收益吸引的資產，同時亦會考慮ESG因素。與市場相比，資產投資組合旨在有較高的加權平均ESG評分及較低的加權平均碳強度評級。該基金的投資遍佈50個國家，配置超過30種貨幣，資產類別多元化。而投資流程方面則參考預設的風險水平，旨在於預計波幅水平範圍內降低風險。
該基金由即日起供香港零售投資者認購。其基礎貨幣為美元；另設有港元、人民幣、加元、歐元、澳元及英鎊共六種貨幣類別。首次認購期至2022年1月21日，該基金亦將於當日開始交易。
該基金經理匯豐投資管理多元資產部聯席董事鍾志明(Jimmy Choong) 表示，預計疫情後的復蘇將持續。在經濟周期的擴張階段，環球股票等風險資產可望提供合理的回報。由於估值不俗，新興資產在2022年具追落後空間。
匯豐投資管理董事兼香港及中國分銷業務主管白韋恩(Alison Brown) 表示，可持續投資在環球各地持續蓬勃發展，預計到2025 年，環球ESG資產將達到53萬億美元。已留意到亞洲投資者在疫情憂慮下將投資焦點轉移到可持續資產。
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