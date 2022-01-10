該基金採用入息投資方案，專注於收益吸引的資產，同時亦會考慮ESG因素。與市場相比，資產投資組合旨在有較高的加權平均ESG評分及較低的加權平均碳強度評級。該基金的投資遍佈50個國家，配置超過30種貨幣，資產類別多元化。而投資流程方面則參考預設的風險水平，旨在於預計波幅水平範圍內降低風險。

該基金由即日起供香港零售投資者認購。其基礎貨幣為美元；另設有港元、人民幣、加元、歐元、澳元及英鎊共六種貨幣類別。首次認購期至2022年1月21日，該基金亦將於當日開始交易。

該基金經理匯豐投資管理多元資產部聯席董事鍾志明(Jimmy Choong) 表示，預計疫情後的復蘇將持續。在經濟周期的擴張階段，環球股票等風險資產可望提供合理的回報。由於估值不俗，新興資產在2022年具追落後空間。

匯豐投資管理董事兼香港及中國分銷業務主管白韋恩(Alison Brown) 表示，可持續投資在環球各地持續蓬勃發展，預計到2025 年，環球ESG資產將達到53萬億美元。已留意到亞洲投資者在疫情憂慮下將投資焦點轉移到可持續資產。

其他報道

申洲國際寧波廠房局部復產 股價半日升2.6%

中廣核新能源2021全年發電量增31%

美債息升 匯控見近2年高 恒指半日升193點 創近1個月高

財庫局許正宇：本港具備區位優勢 研成為區域碳交易中心

鴻海官網動畫更新 市場揣測或有新款電動車

滬深三大指數半日向上 兩市成交額6879億人幣

華盛國際大股東遭斬倉 復牌曾升2.2倍

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌8日 跌至0.128%續創逾1個月低

匯控「炒房」主管因防疫禁飛令未能派駐香港

宏利延長疫苗副作用免費保障 已批出近800宗有關新冠索償

彭博記者Mark Gurman：蘋果內部封殺元宇宙概念

世茂加快出售全國資產紓債務危機

廣東省據報召集多間內房開會 為項目併購「牽線」

中移動將採購65萬部小米12系列手機