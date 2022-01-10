入稟狀顯示，原告人為連卓釗，被告為鄭建明，姓名與上市民企順風能源（1165）大股東相同，文件指，連卓釗、鄭建明及另一合作方於2012年8月簽訂一份名為「東方資產包、貴州、三亞鐵爐路港項目合作框架協議」，鄭建明據此向連卓釗提取18億元貸款，年息率為30厘。

至2015年2月，鄭建明先向連卓釗償還2億元，至同年3月利息滾存至5.97億元，相當於鄭建明欠付本金及利息合共約21.97億元。同年4月雙方終止合作框架協議，協定須於同年4月至6月先後分四次償還20億元，如未能如期支付須即時清還所有本金及利息，同時在本金還清前，年利率以30厘計算。

不過，鄭建明在2015年5月償還首筆5億元款項後，未有再按期還錢，同年7月及11月又先後償還3.3億元，至2018年6月4日，又以一批紅酒及珠寶代債償還8億元，惟此後再無還款。連卓釗指出，截至2022年1月7日，鄭建明欠付本金約11.2億元，另未償還約14.6億元，冀追討相關款項、以年利率12厘計利息至還款為止及訟費等。

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