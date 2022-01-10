順風中資大股東遭「公海賭王」入稟追數逾21億
文章日期：2022年1月10日 16:18
內地商人鄭建明遭入稟追討鉅款，據入稟狀顯示，「公海賭王」連卓釗入稟高等法院，指鄭建明在2012年根據合作協議向他借取18億元，年息高達30厘，至2015年雙方終止協議，鄭氏在2015年至2018年斷斷續續以現金及實物償還約18.3億元，其後未有還款，因此連卓釗冀追討欠付本金連同期間利息合共約25.8億元。
入稟狀顯示，原告人為連卓釗，被告為鄭建明，姓名與上市民企順風能源（1165）大股東相同，文件指，連卓釗、鄭建明及另一合作方於2012年8月簽訂一份名為「東方資產包、貴州、三亞鐵爐路港項目合作框架協議」，鄭建明據此向連卓釗提取18億元貸款，年息率為30厘。
至2015年2月，鄭建明先向連卓釗償還2億元，至同年3月利息滾存至5.97億元，相當於鄭建明欠付本金及利息合共約21.97億元。同年4月雙方終止合作框架協議，協定須於同年4月至6月先後分四次償還20億元，如未能如期支付須即時清還所有本金及利息，同時在本金還清前，年利率以30厘計算。
不過，鄭建明在2015年5月償還首筆5億元款項後，未有再按期還錢，同年7月及11月又先後償還3.3億元，至2018年6月4日，又以一批紅酒及珠寶代債償還8億元，惟此後再無還款。連卓釗指出，截至2022年1月7日，鄭建明欠付本金約11.2億元，另未償還約14.6億元，冀追討相關款項、以年利率12厘計利息至還款為止及訟費等。
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