會議指出，近年來藥品和高值醫用耗材集中帶量採購改革不斷推進，用市場化機制擠壓了醫藥價格虛高，累計節約醫保和患者支出2600多億元，也促進了國內醫藥產品研發和質量提升。

下一步，要推動集中帶量採購常態化、制度化並提速擴面，讓患者受益。一是以慢性病、常見病為重點，繼續推進國家層面藥品集採，各地對國家集採外藥品開展省級或跨省聯盟採購。二是擴大高值醫用耗材集採，對群眾關注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集採。三是加強監管，確保中選產品降價不降質。四是落實集採醫保資金結餘留用政策，推進薪酬制度改革，合理提高醫務人員收入，調動積極性。

該會議亦部署加快推進「十四五」規劃《綱要》和專項規劃確定的重大項目，擴大有效投資。

會議指出，當前經濟運行處於爬坡過坎關口。要把穩增長放在更加突出位置，實施擴大內需戰略，堅持不搞大水漫灌，有針對性擴大最終消費和有效投資，這對頂住新的下行壓力、確保一季度和上半年經濟平穩運行具有重要意義。

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