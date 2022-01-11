觀望美通脹 恒指反覆跌7點 連升斷纜 科指守20天線 北水流入少43%
文章日期：2022年1月11日 16:25
市場觀望明日美國公布的通脹數字，預測按年升7.1%，10年期美債息反覆，現跌至1.75%，美期反覆微升，亞股向下；恒指觀望之下亦反覆微跌，與科指齊齊終止3連升走勢，國指則錄4連升。雖連升止步，但三大指數齊齊連續第4日陽燭，創至少4個月最長。恒指早段曾升穿保力加通道頂，並見近1個月高，收市重回其下；科指則升穿並守住20天線(5605.83點)。
阿里（9988）維持跌市火車頭之位，騰訊（0700）則仍是午後貢獻最多，美團（3690）升幅收窄，受惠美息升的匯控（0005）亦有少少貢獻，程度稍遜於建行（0939）。
恒指今早低開67點後表現反覆，早市升最多117點，午後跌穿早市低位，最低位跌151點，全日高低波幅269點。
恒指收市跌7點或0.03%，報23739點，成交金額1296億元，較上日減少6.57%；國指升3點或0.04%，報8369點。恒生科技指數收報5619點，跌0.1%。
藍籌25隻升，38隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升5.99%，收報87.65元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌3.77%，收報56.15元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報70元，升6.79%；跌幅最大的是攜程（9961）收報184.7元，跌6.29%。
恒指10天線(23311.99點)升穿20天線(23268.06點)，上望50天線(24060.82點)。
北水南下合計淨流入17.78億元，較上日減少43.68%，連續第5日流入，累計流入125.07億元，對上一次連續5日淨流入是2021年11月30日。南水北上合計淨流出40.26億元人民幣，終止連續2日流入
午後消息股表現
雷蛇（1337）Zephyr口罩被質疑達「N95」後，改稱未得到認證。收報2.18元，跌3.54%。
世茂（0813）據報除考慮轉讓酒店等資產，部分小股合作項目亦會視情況處理。收報5.63元，升0.54%。
傳銀娛（0027）推針對荷官「肥雞餐」，最高可獲27萬澳門元。收報40.9元，升0.86%。
傳蘋果iPhone 14系列售價799美元起，「瀏海」造型將消失。瑞聲（2018）收報33.05元，跌0.75%；丘鈦（1478）收報9.54元，跌3.44%；舜宇（2382）收報220.4元，跌0.09%；高偉電子（1415）收報12.3元，跌7.93%。
越秀房託（0405）據報擬以至少3.2元供股，集資13億元。收報3.31元，升0.3%。
順風清潔能源（1165）：留意到對鄭建明的起訢，集團運作正常。收報0.063元，跌3.07%。
今早及隔晚消息股表現
阿里巴巴（9988）收縮傳媒戰線，張勇辭任微博董事，CMO董本洪接棒。收報125.6元，跌1.57%。
康希諾（6185）遭股東折讓9%減持315萬股。收報168元，跌5.51%。
環龍控股（2260）上市，定價1.22元。收報1.23元，升0.82%。
龍湖（0960）發28億人民幣債券。另，龍湖去年全年合約銷售升7.2%錄2900.9億元。收報41.25元，升0.98%。
世茂（0813）澄清，無到期應付的資產擔保證券，正洽售若干物業。收報5.63元，升0.54%。
新東方（9901）：創辧人兼董事長俞敏洪微信文章不代表公司觀點。收報13.84元，跌3.89%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量年增23%。收報9.54元，跌3.44%。
恒大（3333）退租深圳總部大樓，內媒：為求節約成本，搬至自有物業辦公。另，恒大債券推遲償付表決，將延至1月13日。收報1.72元，跌0.58%。
渣打（2888）溫拓思料今年環球經濟增長可達4.5%，稍遜貿易增長。收報52元，升0.29%。
裕元工業（0551）上月收益淨額62億元，寶勝國際（3813）收益跌24%。裕元工業收報12.66元，跌3.51%。寶勝國際（3813）收報1.09元，無升跌。
經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall去年交易遜額目標，今年冀增逾14%，因投資增，短期盈利將降。收報8.18元，跌6.3%。
保利置業（0119）去年12月合約銷售額增8.6%。收報2.18元，升1.4%。
艾德韋宣（9919）與為快科技成立合資公司，推VR營銷業務。收報1.66元，跌2.35%。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.32元，收報2.19元，跌0.45%；遠洋集團（3377）創52周高，見2.03元，收報2.01元，升1.52%；匯控（0005）創52周高，見51.95元，收報51.95元，升0.48%；中海外（0688）創52周高，見23.1元，收報22.85元，升3.39%；旺旺（0151）創52周高，見8.44元，收報8.35元，升1.33%；新灃集團（1223）創52周高，見1.05元，收報1.04元，升1.96%；康師傅（0322）創52周高，見16.98元，收報16.68元，升0.48%。
破底股方面
破底股包括，榮萬家（2146）創上市新低，見3.96元，收報4.21元，跌5.82%；當代置業（1107）創上市新低，見0.205元，收報0.213元，跌6.58%；明發（0846）創上市新低，見0.385元，收報0.425元，升3.66%；德商產投服務（2270）創上市新低，見1元，收報1.1元，跌0.9%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.16元，收報10.58元，跌0.19%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見19.3元，收報19.8元，跌1%；毛記葵涌（1716）創上市新低，見0.41元，收報0.435元，跌5.43%；時代天使（6699）創上市新低，見228元，收報230元，跌5.19%；和譽（2256）創上市新低，見8.51元，收報8.51元，跌2.07%；比高（8220）創上市新低，見0.022元，收報0.023元，跌8%；心動公司（2400）見52周低33.75元，收報34.45元，跌3.77%；VESYNC（2148）見52周低8.48元，收報8.52元，跌4.05%；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.64元，跌3.03%；雄岸科技（1647）見52周低0.178元，收報0.182元，跌0.55%；協鑫新能源（0451）見52周低0.201元，收報0.203元，跌2.4%；中國有贊（8083）見52周低0.385元，收報0.395元，跌16.84%；長城環亞（0583）見52周低0.28元，收報0.3元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.62元，升3.33%；世紀聯合（1959）見52周低0.51元，收報0.53元，跌3.64%；中國高精密（0591）停牌；金鷹商貿（3308）見52周低6.38元，收報6.38元，跌0.31%；凱升控股（0102）見52周低0.13元，收報0.132元，跌5.71%。
異動股
上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.43元，升36.51%；金輪天地（1232）收報0.185元，升13.5%；企展控股（1808）收報0.052元，升13.04%；聯眾（6899）收報0.435元，升8.75%；雅生活服務（3319）收報14.46元，升6.95%；合景悠活（3913）收報3.42元，升6.88%；恒基發展（0097）收報0.39元，升6.85%；汽車之家（2518）收報70元，升6.79%；彩生活（1778）收報0.99元，升6.45%。
下跌異動股，包括，易緯集團（3893）收報0.38元，跌83.62%；華盛國際（1323）收報0.159元，跌21.67%；樂透互娛（8198）收報0.385元，跌21.43%；中國有贊（8083）見52周低0.385元，收報0.395元，跌16.84%；齊合環保（0976）收報0.78元，跌14.29%；東勝旅遊（0265）收報0.049元，跌14.04%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.191元，跌13.96%；譽宴（1483）收報1.38元，跌12.66%；瑞慈醫療（1526）收報0.99元，跌10%；青瓷遊戲（6633）收報9.93元，跌9.73%；普天通信（1720）收報0.3元，跌9.09%。
其他報道
世茂據報除考慮轉讓酒店等資產 部分小股合作項目亦會視情況處理
傳蘋果iPhone 14系列售價799美元起 「瀏海」造型將消失