市場觀望明日美國公布的通脹數字，預測按年升7.1%，10年期美債息反覆，現跌至1.75%，美期反覆微升，亞股向下；恒指觀望之下亦反覆微跌，與科指齊齊終止3連升走勢，國指則錄4連升。雖連升止步，但三大指數齊齊連續第4日陽燭，創至少4個月最長。恒指早段曾升穿保力加通道頂，並見近1個月高，收市重回其下；科指則升穿並守住20天線(5605.83點)。