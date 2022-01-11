他指出，香港若要成功搞家族辦公室，最重要有大量資金，大量資金更要來自外地，並且要讓資金不停地流入。以他所見，香港是少數一個城市可以雲集由坐擁1億以上的富裕人士，到擁有超過10億美元身家等不同層次的富豪，亦能夠長期在新股市場排名首名、次名，讓來自包括內地的獨角獸、十角獸及Hectacorn級數的企業過來上市。該等新晉富豪並非在港擁有住宅，而是人在香港。同時，香港在科技、交通、資訊發揮樞紐角色，亦甚具效率，政府亦不會貿然干擾私人企業運作。另香港亦有成立家族辦公室的生態，不限於投資專材，而是具備文化、米芝蓮食肆等元素。

當香港具備前述要建立家族辦公室的元素下，陳啟宗認為，目前是就發展家族辦公室舉行研討會及讓業界進行交流的時間，亦要讓外界知道，發展家族辦公室並非純為投資，而是進一步發揮樂善好施的精神。

其他報道

乘聯會今年新能源汽車銷量預期上調至600萬輛

華為出招自救 據報大舉投資打造中國晶片供應鏈

雷蛇Zephyr口罩被質疑達「N95」後 改稱未得到認證

世茂據報除考慮轉讓酒店等資產 部分小股合作項目亦會視情況處理

【有片：埋身擊】虛幣隨美股現反彈 待低位整固

滬深兩市午後續跌 上證收跌0.73%

傳銀娛推針對荷官「肥雞餐」 最高可獲27萬澳門元