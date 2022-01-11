陳啟宗：投資非發展家族辦公室的唯一 要建立生態支持慈善事業發展
文章日期：2022年1月11日 16:43
恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗今午出席《亞洲金融論壇2022》家族辦公室研討會。他指出，一個城市搞家族辦公室，幫助投資並非唯一，而是同時要支持慈善、發揮處理家族事務行政的角色。他形容，香港在支持發展家族辦公室稱得上幫得到手（helpful），不太差亦很高分，但是新加坡方面則非常好，亦表現得很聰明。
他指出，香港若要成功搞家族辦公室，最重要有大量資金，大量資金更要來自外地，並且要讓資金不停地流入。以他所見，香港是少數一個城市可以雲集由坐擁1億以上的富裕人士，到擁有超過10億美元身家等不同層次的富豪，亦能夠長期在新股市場排名首名、次名，讓來自包括內地的獨角獸、十角獸及Hectacorn級數的企業過來上市。該等新晉富豪並非在港擁有住宅，而是人在香港。同時，香港在科技、交通、資訊發揮樞紐角色，亦甚具效率，政府亦不會貿然干擾私人企業運作。另香港亦有成立家族辦公室的生態，不限於投資專材，而是具備文化、米芝蓮食肆等元素。
當香港具備前述要建立家族辦公室的元素下，陳啟宗認為，目前是就發展家族辦公室舉行研討會及讓業界進行交流的時間，亦要讓外界知道，發展家族辦公室並非純為投資，而是進一步發揮樂善好施的精神。
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