港股ADR升346點 夜期高水255點 美期亞股向上
文章日期：2022年1月12日 08:50
美股向上，港股ADR升346點或1.44%，報24086點，即月恒指夜期升291點，高水255點，報23994點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.87%，折合報473.22元；阿里巴巴（9988）升2.56%，折合報128.82元；美團（3690）升4.18%，折合報216.69元；匯控（0005）升1.24%，折合報52.59元；建行（0939）升0.24%，折合報5.87元。
道期現升0.099%；標期現升0.07%；納期現升0.07%。日股現升1.35%，韓股現升1.08%，澳股現升0.87%。
今日焦點股份可留意：
國泰（0293）認員工客機去貨機返，稱一直有向當局提交紀錄。
投資恒大汽車帳面勁蝕近37億元，中策（0235）料去年全年虧損36.6億元。
港鐵（0066）董事局新增財務及投資委員會及科技顧問小組。
越秀地產（0123）去年合同銷售金額年增20%，佔全年合同銷售目標103%。
廣汽（2238）預計去年度淨利潤升11%至27%。
周大福 （1929）第三財季零售值按年增長三成。
新力（2103）上月合同銷售額僅錄5.58億人幣，按年大跌96%。
中海油（0883）產量目標增10%，全年股息不低於0.7元，將派特別息及回購。
乘聯會今年新能源汽車銷量預期上調至600萬輛。
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