恒指今早高開330點或1.4%，報24069點，創近1個月高，成交金額33億元；國指今早高開124點或1.49%，報8493點。恒生科技指數開市報5750點，升2.32%，亦創近3周高。恒指升穿50天線(24040.22點)；科指高於20天線(5599.09點)，上試50天線(5979.99點)。