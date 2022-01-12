恒指高開330點 創近1個月高 升穿50天線 中海油升10%
文章日期：2022年1月12日 09:25
恒指今早高開330點或1.4%，報24069點，創近1個月高，成交金額33億元；國指今早高開124點或1.49%，報8493點。恒生科技指數開市報5750點，升2.32%，亦創近3周高。恒指升穿50天線(24040.22點)；科指高於20天線(5599.09點)，上試50天線(5979.99點)。
藍籌38隻升，9隻下跌，17隻無升跌。中海油（0883）升10.27%，報9.45元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.53%，報22.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報298.8元，升8.65%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報32.4元，跌0.92%。
國泰（0293）認員工客機去貨機返，稱一直有向當局提交紀錄。開市報6.45元，跌0.15%。
投資恒大汽車帳面勁蝕近37億元，中策（0235）料去年全年虧損36.6億元。開市報0.046元，跌2.13%。
港鐵（0066）董事局新增財務及投資委員會及科技顧問小組。開市報42.4元，無升跌。
越秀地產（0123）去年合同銷售金額年增20%，佔全年合同銷售目標103%。開市報7.39元，升0.68%。
廣汽（2238）預計去年度淨利潤升11%至27%。開市報7.78元，升3.73%。
周大福 （1929）第三財季零售值按年增長三成。開市報12.7元，升1.93%。
新力（2103）上月合同銷售額僅錄5.58億人幣，按年大跌96%。新力停牌。
中海油（0883）產量目標增10%，全年股息不低於0.7元，將派特別息及回購。開市報9.45元，升10.27%。
乘聯會今年新能源汽車銷量預期上調至600萬輛。比亞迪（1211）開市報246.8元，升2.32%；小鵬汽車（9868）開市報176元，升5.07%；理想汽車（2015）開市報114元，升4.78%；恒大汽車（0708）開市報3.97元，升1.79%；吉利（0175）開市報19.12元，升1.16%。
破頂股表現
破頂股包括，匯控（0005）創52周高，見52.1元，開市報52.1元，升0.29%。
異動股
上升異動股，包括，中通快遞（2057）開市報259.2元，升12.79%；中海油（0883）開市報9.45元，升10.27%；京東（9618）開市報298.8元，升8.65%；萬國數據（9698）開市報44.7元，升5.92%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.202元，升5.76%；稻草熊（2125）開市報5.8元，升5.65%；小鵬汽車（9868）開市報176元，升5.07%。
下跌異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）開市報1.04元，跌15.45%；毛記葵涌（1716）開市報0.42元，跌3.45%；上實（0363）開市報11.52元，跌3.03%；中策（0235）開市報0.046元，跌2.13%；中海外（0688）開市報22.5元，跌1.53%；Dynam（6889）開市報6.86元，跌1.29%；石四藥集團（2005）開市報4.05元，跌1.22%；太古地產（1972）開市報20.3元，跌1.22%；指尖悅動（6860）開市報0.425元，跌1.16%。
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