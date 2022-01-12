2021年全年，CPI較上年上漲0.9%；PPI較上年上漲8.1%，工業生產者購進價格上漲11.0%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，CPI按月由漲轉降，按年漲幅回落，12月份，國內疫情多點散發，各地區各部門統籌推進疫情防控和保供穩價，消費市場總體平穩。 PPI按月由平轉降，按年漲幅回落，12月份，保供穩價政策效果持續顯現，疊加原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落。

從按月看，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.3%。其中，食品價格按月由上月上漲2.4%轉為下降0.6%，影響CPI下降約0.10個百分點。食品中，鮮菜上市量增加，價格高位回落，按月由上月上漲6.8%轉為下降8.3%；受季節性因素影響，鮮果價格上漲3.4%；冬季醃臘進入尾聲，加之生豬出欄有所加快，豬肉價格漲幅比上月大幅回落11.8個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.17個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.3%轉為下降0.5%，其中受國際原油價格下行影響，汽油和柴油價格分別下降5.4%和5.8%。服務價格由上月下降0.3%轉為持平，其中，因春節臨近，家政服務價格上漲1.3%；疫情影響居民出行，賓館住宿價格下降0.8%。

從按年看，CPI上漲1.5%，漲幅比上月回落0.8個百分點。其中，食品價格按年由上月上漲1.6%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。食品中，豬肉價格下降36.7%，降幅比上月擴大4.0個百分點；鮮菜價格上漲10.6%，漲幅比上月大幅回落20.0個百分點；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲16.7%、14.2%和9.0%，漲幅均有回落。非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.9%，漲幅回落1.0個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲23.0%和25.4%，漲幅均比上月回落較多；服務價格上漲1.5%，漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅與上月相同。

PPI方面，從按月看，PPI由上月持平轉為下降1.2%。其中，生產資料價格下降1.6%，降幅比上月擴大1.5個百分點；生活資料價格由上漲0.4%轉為持平。保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭價格繼續回落，煤炭開采和洗選業價格下降8.3%，降幅擴大3.4個百分點；煤炭加工價格下降15.4%，降幅擴大7.0個百分點。冬季鋼材、水泥等建築材料需求偏弱，價格有所下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.4%，非金屬礦物製品業價格下降1.4%。國際原油、有色金屬價格走低，帶動國內相關行業價格下降。石油開採價格下降8.3%，精煉石油產品製造價格下降4.0%，化學原料和化學製品製造業價格下降2.1%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.4%。另外，進口液化天然氣價格上漲，影響燃氣生產和供應業價格上漲5.3%；燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大，電力熱力生產和供應業價格上漲3.0%。

從按年看，PPI上漲10.3%，漲幅比上月回落2.6個百分點。其中，生產資料價格上漲13.4%，漲幅回落3.6個百分點；生活資料價格上漲1.0%，漲幅與上月相同。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開采和洗選業上漲66.8%，回落22.0個百分點；石油和天然氣開採業上漲45.6%，回落22.9個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲36.4%，回落16.7個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲21.4%，回落9.6個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲20.0%，回落6.5個百分點。價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲12.5%，擴大1.6個百分點；電力熱力生產和供應業上漲4.8%，擴大2.4個百分點；食品製造業上漲4.2%，擴大0.7個百分點。

其他報道

滬深三大指數高開 人行進行100億人幣逆回購

恒指高開330點 創近1個月高 升穿50天線 中海油升10%

海航科技投資停牌 待發內幕消息

港股ADR升346點 夜期高水255點 美期亞股向上

鮑威爾承諾遏制通脹並延長經濟擴張 縮表較上次更快

市場憧憬經濟擴張 美債息回落 美股向上 道指升183點