他又提到，未來騰訊在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。

一位騰訊中幹表示，過去網路公司之間比的是增長速度，未來比的則是誰更穩健。去年4月，騰訊成立了可持續社會價值事業部（SSV）並承諾投入1000億元人民幣實踐共同富裕。

有內地網民笑言，馬化騰的言論是「求生欲很強的說辭」，亦有網民指：「兩馬，果然是深圳馬最智慧」、「小馬哥謙虛了，同時也說明小馬哥是清醒的」、「小馬一直不想讓國家注意他，他喜歡悶聲發大財」。

在中國政府的監管浪潮下，國內科技富豪經歷了難捱的一年。此前，根據彭博億萬富豪指數，中國十位科技富豪2021年總淨資產蒸發800億美元（約6240億港元），接近他們總財富的四分之一，也是該指數自2012年開始追蹤全球富豪以來的最大年度跌幅。

拼多多創始人黃崢的財富在2021年損失的最多，達到429億美元（約3337億港元），相當於個人財富的三分之二；其次為小米（1810）董事長雷軍，其財富今年損失145億美元；阿里巴巴（9988）創辦人馬雲財富則減少約126億美元。至於騰訊馬化騰亦損失101億美元。

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