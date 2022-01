被問及新冠疫情后續將如何發展時,蓋茨在Twitter上表達了較為樂觀的態度。他指出,隨著Omicron在多個國家爆發,當地的衛生系統將受到挑戰。不過,一旦Omicron在一個國家爆發,那麼今年剩下的時間出現的新冠病例應該會大幅減少,這樣就可以像治療季節性流感一樣治療新冠疫情。

他又認為,在Omicron之後不太可能出現更容易傳播的變種,惟他亦「戴頭盔」表示,「我們在這次疫情中已經見到了太多的意外」。

A more transmissive variant is not likely but we have been surprised a lot during this pandemic. Omicron will create a lot of immunity at least for the next year. @trvrb tracks the genetics really well. We may have to take yearly shots for Covid for some time.

