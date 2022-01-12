蓋茨：Omicron後不太可能出現更容易傳播的變種
文章日期：2022年1月12日 15:35
微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）雖然並非醫學專家，但過去多次發表關於新冠疫情的言論。近日他在愛丁堡大學全球健康學院院長Devi Sridhar邀請下，蓋茨在Twitter上再度發表自己對疫情的看法。
被問及新冠疫情后續將如何發展時，蓋茨在Twitter上表達了較為樂觀的態度。他指出，隨著Omicron在多個國家爆發，當地的衛生系統將受到挑戰。不過，一旦Omicron在一個國家爆發，那麼今年剩下的時間出現的新冠病例應該會大幅減少，這樣就可以像治療季節性流感一樣治療新冠疫情。
他又認為，在Omicron之後不太可能出現更容易傳播的變種，惟他亦「戴頭盔」表示，「我們在這次疫情中已經見到了太多的意外」。
A more transmissive variant is not likely but we have been surprised a lot during this pandemic. Omicron will create a lot of immunity at least for the next year. @trvrb tracks the genetics really well. We may have to take yearly shots for Covid for some time.
— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022
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