公司稱，控股股東同意以象徵式代價1元將所持的74.75%上市公司股份，以及5.66億港元的未償還股東貸款出售給兩名內地商人麥照平和張學勤擁有的公司。

麥照平為彼為廣東鴻發投資集團有限公司的副主席。該公司為一間總部設於中國廣東的有限公司，註冊資本為人民幣1.61億元，專注於中國從事（其中包括）物業開發、金融服務、醫療、教育及公共領域建設(www.hongfagroup.net)。

張學勤持有廣東中兆實業集團有限公司90%權益。該公司為一間總部設於中國廣東的有限公司，註冊資本為人民幣5000萬元，專注從事（其中包括）物業投資及工業企業投資。此外，張學勤於廣州宇泰行數據科技有限公司（該公司專注於中國從事企業數據管理業務）擁有15%實益權益，而餘下擁有權則由獨立第三方擁有。

海航科技投資曾升最多43.36%，是2021年5月20日後最大升幅，當日升幅為46.77%。今高見1.62元，是2019年7月24日1.88元後最高。現報1.4元，升23.89%。連升2日，累計升0.27元，對上一次連升2日是2022年1月4日。

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