恒指高開摸頂 半日僅升19點 受制於100天線「ATM」拖累 金融股撐市
文章日期：2022年1月13日 12:08
美國公布通脹數據後，美期向下、亞股個別發展，10年期美債息反覆於1.7428厘至1.7587厘水平。「ATM」拖低大市，友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）撐市。恒指今早高開159點見半日頂，曾倒跌最多19點，高低波幅179點。
恒指半日升19點或0.08%，報24421點，成交金額788億元；國指跌9點或0.11%，報8603點。恒生科技指數收報5812點，跌1.48%。
藍籌29隻升，32隻下跌，3隻無升跌。申洲國際（2313）升3.62%，收報148.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.02%，收報6.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是汽車之家（2518）收報70.95元，升1.79%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報16.74元，跌7.92%。
恒指高位24561.48點，暫受制於100天線(24658.08點)，半日結束5連陽，轉為陰燭；科指10天線(5607.47點)升穿20天線(5607.42點)，高位5923.45點，受制於50天線(5973.77點)。
北水南下合計淨流入11.79億元，較上日減少77.71%，連續第7日流入，累計流入189.77億元，對上一次連續7日淨流入是2021年12月2日。南水北上合計淨流出5.14億元人民幣，終止單日流入。
海航科技投資（2086）復牌曾升43%，海航賣盤離場，廣東商人入主。創52周高，見1.62元，收報1.36元，升20.35%。
叙福樓（1978）黃傑龍：前線員工已提前加薪，將按計劃派新春獎金。收報1.01元，無升跌。
禹洲（1628）徵求修改票據條款，若無法控制票據違約，將面對破產風險。收報0.68元，跌5.56%。
雲頂香港（0678）：MVWH破產引發27億美元融資交叉違約，復牌曾挫56%。收報0.365元，跌50%。
迅銷（6288）今公布季績。收報41.7元，無升跌。
希瑪眼科（3309）折讓9.7%配股，大股東持股降至55.4%。收報6.56元，跌8.64%。
融創中國（1918）折讓15.3%配股，籌45億。見52周低9.4元，收報9.9元，跌16.1%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall：新增竹篙灣隔離中心派送點，訂滿100元免費送貨。。收報7.84元，無升跌。
華潤置地（1109）上月合同銷售升16%，去年全年賣樓收入增一成。收報36.5元，無升跌。
香港小輪（0050）擬參與醫學美容及醫療診所業務。收報6.64元，跌1.04%。
中石油發（0857）盈喜，料去年純利按年升最多3.9倍。收報3.9元，升2.09%。
惠理集團（0806）發盈警，料去年股東應佔合併純利削67%。收報3.9元，跌1.27%。
破頂股表現
破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見273元，收報270.2元，升0.82%；匯控（0005）創52周高，見53.4元，收報53.15元，升0.76%；神華（1088）創52周高，見20.25元，收報20.05元，升3.89%；新灃集團（1223）創52周高，見1.17元，收報1.16元，升6.42%；康師傅（0322）創52周高，見17元，收報16.5元，跌1.32%；海航科技投資（2086）創52周高，見1.62元，收報1.36元，升20.35%。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.15元，收報3.17元，跌3.94%；當代置業（1107）創上市新低，見0.176元，收報0.18元，跌4.26%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.74元，收報2.77元，跌5.78%；環龍控股（2260）創上市新低，見1.08元，收報1.23元，升0.82%；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.031元，跌13.89%；融創中國（1918）見52周低9.4元，收報9.9元，跌16.1%；凱知樂（2122）見52周低0.22元，收報0.22元，跌3.51%；金鷹商貿（3308）見52周低6.2元，收報6.3元，跌0.47%；凱升控股（0102）見52周低0.125元，收報0.13元，跌0.76%。
異動股
上升異動股，包括，海航科技投資（2086）創52周高，見1.62元，收報1.36元，升20.35%；培力控股（1498）收報1元，升17.65%；華融（2799）收報0.46元，升15%；鷹瞳科技（2251）收報38.1元，升13.9%；超智能控股（1402）收報0.52元，升13.04%；明發（0846）收報0.48元，升12.94%；嘉里物流（0636）收報21.1元，升8.88%；海亮國際（2336）收報0.116元，升8.41%；寶勝國際（3813）收報1.19元，升8.18%；金匯（8160）收報0.058元，升7.41%；利寶閣（1869）收報0.3元，升7.14%。
下跌異動股，包括，雲頂香港（0678）收報0.365元，跌50%；易緯集團（3893）收報0.2元，跌25.93%；融創（1918）見52周低9.4元，收報9.9元，跌16.1%；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.031元，跌13.89%；瑞慈醫療（1526）收報0.91元，跌10.78%；高偉電子（1415）收報10.1元，跌10.46%；超凡網絡（8121）收報0.172元，跌9.95%；騰盛博藥（2137）收報24.9元，跌8.79%；希瑪眼科（3309）收報6.56元，跌8.64%；寶光實業（0084）收報0.064元，跌8.57%。
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