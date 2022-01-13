報告指出，去年第四季相關出貨量按年跌至8840萬部，意味由新冠疫情帶來的強勁需求或已完結。不過，季度下跌仍無阻個人電腦出貨量全年同比增長9.9%，至3.398億部，創2013年以來高位。

按品牌劃分，去年第四季出貨量首三位廠商排名不變，首位仍為聯想集團（0992），市場佔有率達24.6%；惠普（HP）及戴爾（Dell）則緊隨其後，市佔率分別為21.1%和19.5%。

Gartner研究總監北川美佳子表示，出貨量升幅帶動平均售價上升，預計未來兩至三年內，全球個人電腦出貨量亦不會回落至新冠疫情前水平。

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