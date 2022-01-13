去年第四季全球PC出貨量轉跌5% 聯想續成市場第一
文章日期：2022年1月13日 13:10
市場調查機構Gartner發表報告指，全球供應鏈持續緊張，加上Chromebooks需求下跌，導致美國個人電腦銷售額顯著下滑，引伸至去年第四季全球個人電腦出貨量按年減少5%，屬連升六個季度後轉跌。
報告指出，去年第四季相關出貨量按年跌至8840萬部，意味由新冠疫情帶來的強勁需求或已完結。不過，季度下跌仍無阻個人電腦出貨量全年同比增長9.9%，至3.398億部，創2013年以來高位。
按品牌劃分，去年第四季出貨量首三位廠商排名不變，首位仍為聯想集團（0992），市場佔有率達24.6%；惠普（HP）及戴爾（Dell）則緊隨其後，市佔率分別為21.1%和19.5%。
Gartner研究總監北川美佳子表示，出貨量升幅帶動平均售價上升，預計未來兩至三年內，全球個人電腦出貨量亦不會回落至新冠疫情前水平。
其他報道
去年將比特幣定為法定貨幣 薩爾瓦多炒燶比特幣 據報已帳蝕千萬美元
恒指高開摸頂 半日僅升19點 受制於100天線「ATM」拖累 金融股撐市
雲頂香港：MVWH破產引發27億美元融資交叉違約 復牌曾挫56%