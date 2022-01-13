至於集團季內持續經營業務營業額為9.82億元，按年升4.7%。其中線上業務營業額達2.1億元，按年再升近兩成，並較新冠疫情前急增78.3%；另馬來西亞地區收入亦同比上漲4.4%，至6780萬元。不過，內地市場營業額僅錄8590萬元，按年回落5.1%，但仍較疫情前升14.6%。

集團指，港府於去年10月派發第二期消費券推動零售氣氛，加上集團適時推出宣傳推廣活動，有效刺激本地客銷售並帶來零售增長。此外，受惠集團於去年初更新香港網購平台，以及「雙十一」購物節，亦成功帶動線上業務按年有所增長。

截至去年12月底止，集團零售店總數達238間，較2020年同期淨增長4間。其中港澳地區期內分店數目大減16間，馬來西亞亦減少3間；而內地則增設23間門市。

莎莎國際今日收報1.57元，跌1.88%。

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