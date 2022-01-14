張永春指出，在新的法律規範下，會將承批公司的本地人常務董事持股，由目前的10%提高至15%。另會增加規範，在現行博彩承批公司的母公司上市之餘，若承批公司本身也尋求上市，上市股份流通量會規定上限在30%水平。他稱，現行情況下，未見博彩承批公司上市。他稱，因博彩行業屬特別行業，並非一般的商業公司，加上需進行公開競投，因此作出監控是有其必要，並期望承批人的業務重心放在澳門。若然流通量過大，將會影響承批人的資格及經營權，新的做法，會有利行業健康發展。

政府因應《土地法》的要求，土地需作公開競投，張永春稱，當局不會再如過往般再對承批公司批出專用土地發展。另亦要求賭牌期限由現行的20年加最長延期5年，改為10年延長最多3年，原因是現有場地已滿足市場需要，因此不應再擴大規模。

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